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V Skalici slávnostne otvorili zrevitalizovaný lesopark Hájek
O zámere revitalizovať Hájek mesto Skalica uvažovalo už od roku 2007.
Autor TASR
Skalica 16. novembra (TASR) - V Skalici v pondelok slávnostne otvorili zrevitalizovaný lesopark Hájek. Obnova priestoru priniesla nové chodníky, verejné osvetlenie, zázemie pre návštevníkov i priestory na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Projekt sa podarilo uskutočniť vďaka cezhraničnej spolupráci s moravskou obcou Petrov. Pre TASR to uviedla primátorka Skalice Oľga Luptáková.
O zámere revitalizovať Hájek mesto Skalica uvažovalo už od roku 2007. Súčasťou projektu bolo aj obnovenie pódia určeného na vonkajšie kultúrne vystúpenia a vybudovanie sociálneho zázemia. „Rekonštrukcia sa začala v októbri 2025, keď zhotoviteľ prevzal stavenisko. Stavebné práce boli ukončené 30. októbra 2026. Rekonštrukcia trvala jeden celý kalendárny rok,“ priblížila.
Význam cezhraničnej spolupráce zdôraznil aj zástupca partnerskej obce Petrov Ladislav Krůtil. „Projekt je unikátny v tom, že sa zameriava na cezhraničnú spoluprácu mesta Skalica a obce Petrov v rámci spoznávania histórie vinárstva v regiónoch Slovácka a Záhoria,“ povedal pre TASR. V Petrove v lokalite Plže obnovili pešie komunikácie, vybudovali náučné chodníky a nové návštevnícke centrum so stálou expozíciou o histórii vinárstva.
Hlavným zhotoviteľom revitalizácie lesoparku bola spoločnosť Swietelsky-Slovakia. „Stavba je živý organizmus, ale keď sa obidve strany chcú dohodnúť, tak sa vždy dohodnú, potom to funguje a vidíme pekné hotové dielo,“ zhodnotil pre TASR priebeh prác riaditeľ oblasti Juh spoločnosti Tomáš Komárek. Výsledkom obnovy sú podľa jeho slov kompletne nové chodníky a obnovené či vybudované objekty a zázemie pre návštevníkov. „Je tam zázemie, bufet, pódium, toalety, takže je to pripravené na rôzne verejné akcie,“ priblížil Komárek.
Celkové náklady na revitalizáciu lesoparku Hájek predstavujú 721.246,38 eura s DPH. Na spoločný cezhraničný projekt vrátane rekonštrukcie Mestskej búdy získali Skalica a Petrov z programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027 finančné prostriedky vo výške 1.550.363 eur. Rekonštrukcia Mestskej búdy má dosiahnuť hodnotu 608.697,26 eura s DPH.
O zámere revitalizovať Hájek mesto Skalica uvažovalo už od roku 2007. Súčasťou projektu bolo aj obnovenie pódia určeného na vonkajšie kultúrne vystúpenia a vybudovanie sociálneho zázemia. „Rekonštrukcia sa začala v októbri 2025, keď zhotoviteľ prevzal stavenisko. Stavebné práce boli ukončené 30. októbra 2026. Rekonštrukcia trvala jeden celý kalendárny rok,“ priblížila.
Význam cezhraničnej spolupráce zdôraznil aj zástupca partnerskej obce Petrov Ladislav Krůtil. „Projekt je unikátny v tom, že sa zameriava na cezhraničnú spoluprácu mesta Skalica a obce Petrov v rámci spoznávania histórie vinárstva v regiónoch Slovácka a Záhoria,“ povedal pre TASR. V Petrove v lokalite Plže obnovili pešie komunikácie, vybudovali náučné chodníky a nové návštevnícke centrum so stálou expozíciou o histórii vinárstva.
Hlavným zhotoviteľom revitalizácie lesoparku bola spoločnosť Swietelsky-Slovakia. „Stavba je živý organizmus, ale keď sa obidve strany chcú dohodnúť, tak sa vždy dohodnú, potom to funguje a vidíme pekné hotové dielo,“ zhodnotil pre TASR priebeh prác riaditeľ oblasti Juh spoločnosti Tomáš Komárek. Výsledkom obnovy sú podľa jeho slov kompletne nové chodníky a obnovené či vybudované objekty a zázemie pre návštevníkov. „Je tam zázemie, bufet, pódium, toalety, takže je to pripravené na rôzne verejné akcie,“ priblížil Komárek.
Celkové náklady na revitalizáciu lesoparku Hájek predstavujú 721.246,38 eura s DPH. Na spoločný cezhraničný projekt vrátane rekonštrukcie Mestskej búdy získali Skalica a Petrov z programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027 finančné prostriedky vo výške 1.550.363 eur. Rekonštrukcia Mestskej búdy má dosiahnuť hodnotu 608.697,26 eura s DPH.