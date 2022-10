V Skalici strieda poslankyňu NR SR A. Miernu O. Ľuptáková

Skalica 31. októbra (TASR) – V meste Skalica príde k zmene na poste primátorky mesta, keď súčasnú primátorku a poslankyňu Národnej rady (NR) SR Annu Miernu vystrieda riaditeľka materskej školy Oľga Luptáková. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Víťazka volieb kandidovala ako nezávislá a z 5272 odovzdaných platných hlasovacích lístkov získala 2098 hlasov. Na druhom mieste skončila dosluhujúca primátorka Mierna (OĽANO, Nova, KÚ, Zmena zdola, KDH, SaS) so ziskom 1255 hlasov. Na ďalších miestach sa umiestnili nezávislí kandidáti Vladislav Horňák (1067), Martin Štepán (474) a Ivan Kazinota (378).



Vo voľbách do zastupiteľstva, pri ktorých si občania zvolili 19 poslancov, bolo odovzdaných 5061 platných hlasov. Až 18 poslanci, ktorí uspeli, kandidovali ako nezávislí. Najviac hlasov získal súčasný poslanec Rudolf Šantavý, ktorému svoj hlas odovzdalo 1420 voličov.