V Skalici vyvrcholí letná turistická sezóna 30.ročníkom Skalických dní

Skalica 14. septembra (TASR) - Vyvrcholením letnej turistickej sezóny v Skalici sa už tradične stalo podujatie Skalické dni, ktoré sa uskutočnia od 16. do 18. septembra. Tento rok sa uskutoční jubilejný 30. ročník. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



Počas Skalických dní bude v sobotu a nedeľu vstup do pamiatok zdarma od 12.00 do 18.00 h. Rovnako bude sprístupnené aj Záhorské múzeum. "Tešíme sa, že po dvoch rokoch, keď sa pre pandémiu Skalické dni neuskutočnili, ich opäť môžeme zažiť. V piatok je vstup na podujatie zdarma a hlavným ťahákom programu je speváčka Zuzana Smatanová," uviedla vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu Renáta Medňanská.



Vstupenky na sobotu a nedeľu je možné si zakúpiť v Turistickej informačnej kancelárii na Námestí slobody, ale aj v sieti predpredaj.sk. "V sobotu bude večerný program patriť Sime a posledný deň podujatia zakončia vystúpením Cigánski diabli," informoval Lidaj.



Pre deti je na sobotu pripravená edukatívna zóna vo Františkánskej záhrade spojená s festivalom športu Wannado. "O zábavu sa postará Sníček Hugo. Pripravené je tiež vystúpenie Základnej umeleckej školy Dr. J. Blaha Skalica v podaní skupiny Taxis a GymFit Sokol. Počas soboty si deti môžu v čase 11.00 do 18.00 h vo Františkánskej záhrade vyskúšať zábavné atrakcie," povedala Medňanská.