V Skalici zbierajú podpisy pod petíciu na zákaz hazardu

Potrebné získať podpisy 3600 obyvateľov, čo predstavuje 30 percent voličov v meste.

Skalica 25. júna (TASR) – V Skalici zbierajú podpisy pod petíciu, ktorá by v meste zakázala herne s hracími automatmi. Na Mestskom zastupiteľstve (MsZ) o tom v utorok informovala poslankyňa Anna Ozábalová.



"Od 1. marca vstúpil do platnosti nový zákon o hazardných hrách, a práve ten umožňuje obyvateľom mesta požiadať poslancov formou petície o vydanie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré hazardné hry v meste zakáže," uviedla Ozábalová.



Ako ďalej doplnila, je potrebné získať podpisy 3600 obyvateľov, čo predstavuje 30 percent voličov v meste. "S rezervou je to približne 3800. V súčasnosti máme zozbieraných približne polovicu. Radi by sme mali do konca roka zozbieraný potrebný počet podpisov," doplnila pre TASR poslankyňa mestského zastupiteľstva.



Na MsZ vystúpila Alena Čížková zo spoločnosti Slov-matic, prevádzkujúcej hazardné hry. "Od januára je zriadený Register vylúčených osôb, v ktorom sú evidované osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách. Okrem neplnoletých osôb ide aj o poberateľov sociálnych dávok, ľudí s diagnózou patologické hráčstvo, neplatičov výživného či študentov, ktorí majú zákaz vstupu do herní," uviedla Čížková.



Ako ďalej dodala, register je pravidelne obnovovaný a každý, kto vstúpi do herne, sa musí preukázať občianskym preukazom. "Od 1. marca sú v účinnosti ešte prísnejšie pravidlá, takže sa netreba báť, že do herne vstúpi niekto, kto by tam vstúpiť nemal," doplnila zástupkyňa spoločnosti s hernými automatmi.



"Petíciu som zatiaľ nepodpísal. Nemám ešte presné informácie, čo by to pre mesto znamenalo. Máme zatiaľ informácie z Nitry, že sa im podarilo presadiť takúto iniciatívu. Na druhej strane uvidíme, aké to bude mať pokračovanie, keďže aj ľudia, ktorí pracujú v tomto biznise, sa nevzdajú. Podobné všeobecné záväzné nariadenie v minulosti schválili aj v Bratislave a súd ho napokon zrušil. Nerád by som, aby mesto Skalica muselo opäť platiť za prehratý súdny spor," doplnil pre TASR poslanec MsZ v Skalici Miroslav Lipovský.