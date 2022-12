V Skalici zrekonštruovali ihrisko s umelou trávou, otvoril ho Kováčik

Skalica 12. decembra (TASR) - V Skalici cez víkend otvorili zrekonštruované ihrisko s umelou trávou. Pásku slávnostne prestrihol prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik, ktorý otvoril zrekonštruovanú plochu spoločne s primátorkou mesta Skalica Oľgou Luptákovou, šéfom futbalového klubu MFK Skalica Jaroslavom Patkom, členom predstavenstva MFK Skalica Pavlom Vaškom a predsedom športovej komisie Martinom Štepánom.



Slávnostný akt v sobotu nepokazilo ani chladné počasie. Práce na hracej ploche na Záhorí spadali do projektu Výmeny umelej trávy na ihriskách s umelou trávou v rámci UEFA HatTrick V. Obnovené ihrisko bude slúžiť na tréningové aktivity, ale aj oficiálne či prípravné zápasy MFK Skalica. "V rámci projektu sme dali novú podložku pod umelú trávu a komplet nový koberec," uviedol pre oficiálny web SFZ generálny manažér MFK Skalica Lukáš Varga.



SFZ ako partner projektu prispel na výmenu povrchu umelej trávy čiastkou 100.000 eur. Jeho súčasné rozmery sú 105x68 metrov. "Rekonštrukčné práce sa natiahli skoro na šesť mesiacov, postupne ako sme starú trávu odkrývali, tak sa objavovali nové a nové problémy, ale nakoniec sme všetko úspešne zvládli. Najnáročnejšie bolo to, že sme plochu rozširovali o štyri metre, aby sme dosiahli rozmer ihriska 105x68. S tým bolo spojených veľa prác ako preloženie osvetlenia a aj elektroinštalácie, presun striedačiek, oplotenia a samozrejme, samotné rozšírenie plochy," konštatoval Varga.



Nové ihrisko budú okrem A-tímu MFK Skalica využívať všetky mládežnícke kategórie od 6 do 19 rokov, ďalej rôzne firemné organizácie ako aj okolité futbalové kluby na prípravné zápasy v zimnom období. Hraciu plochu budú využívať aj rôzne skalické športové organizácie ako hokejisti, atléti či bejzbalisti.



Pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaného ihriska sa uskutočnil v Skalici aj 7. ročník vianočného benefičného futbalového turnaja, ktorého hlavným cieľom je finančne podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú. Celkový výťažok vo výške 5000 eur tento rok putoval občianskemu združeniu MIKÁDO, ktoré sa venuje prevádzke Centra sociálnych služieb zameraného na klientov so zdravotným znevýhodnením.