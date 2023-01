V Skalici zvýšili niektoré miestne dane aj poplatky za komunálny odpad

Skalica 9. januára (TASR) - V Skalici schválili poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2022 zvýšenie miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad. Dane sa v meste zvyšujú prvýkrát po desiatich rokoch, uviedla to pre TASR primátorka Oľga Luptáková.



Ako doplnila, mesto potrebovalo reagovať na zvyšujúce sa náklady. "Museli sme schváliť viaceré doplnky všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa zvýšili dane a poplatky. Bola to nutnosť, aby sme zaplnili dieru v rozpočte. Nie sme jediní, kto zdvíha dane a poplatky, s podobnými problémami bojujú takmer všetky samosprávy," uviedla Luptáková.



Podľa zverejnených nákladov len na zvýšenie platov podľa zákona bude mesto potrebovať ďalších 400.000 eur. "Zvyšovanie poplatkov a daní nie je populárne v žiadnom období. K zvyšovaniu sme mali dlhú debatu poslancov a rozoberali možnosti. Ale inflácia, zvyšovanie ceny plynu a elektriny, ako aj zákonom stanovené zdvíhanie miezd nám inú možnosť nedali," uviedla pre TASR poslankyňa zastupiteľstva Jana Slobodová-Rekošová.



"Schváli sme zvýšenie daní a poplatkov, lebo to bola nutnosť. Budeme to priebežne vyhodnocovať aj na základe vládnych opatrení, aby sme videli, ako to zasiahne jednotlivé skupiny obyvateľstva, ako napríklad dôchodcov alebo rodiny s deťmi. Beriem to ako živý organizmus a predpokladám, že príde k budúcemu roku k niektorým úpravám," povedal poslanec zastupiteľstva a predseda ekonomickej komisie Milan Roman.