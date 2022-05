V skalickej nemocnici opäť povoľujú návštevy na lôžkových oddeleniach

Skalica 4. mája (TASR) - Pre priaznivý vývoj epidemickej situácie vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica sa opäť povoľujú návštevy na lôžkových oddeleniach nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková. Hospitalizovaných pacientov je možné navštevovať denne v čase platných návštevných hodín.



"Návštevy sú naďalej zakázané osobám s príznakmi ochorenia COVID-19 a osobám, ktoré majú nariadenú ošetrujúcim lekárom domácu izoláciu a liečbu či povinné prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti respirátorom pre pozitívny test," uviedla Pavliková.



Aktuálne poskytuje nemocnica zdravotnú starostlivosť deviatim pacientom s novým koronavírusom, medzi zamestnancami sú dvaja s ochorením COVID-19. "Vzhľadom na priaznivý vývoj rušíme obmedzenie návštev. Dĺžka trvania návštevy nesmie prekročiť 15 minút a povoľuje sa prítomnosť maximálne jednej osoby," informoval riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.



U návštev aj sprevádzajúcich osôb je stále podmienený vstup do nemocnice a na oddelenia prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom. "Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali usmernenia personálu ohľadom návštev. Na posúdení personálu ostáva aj zotrvanie návštevy na izbe, alebo možnosť presunúť sa na iné miesto," doplnil riaditeľ.



Od piatka 6. mája covidové oddelenie ukončuje svoju činnosť a SARS-CoV-2 pozitívni pacienti budú ošetrovaní na expektačných lôžkach na urgentnom príjme. "Hospitalizovaní pacienti sú na základe primárnej diagnózy a klinických príznakov prekladaní na príslušné oddelenie alebo prepúšťaní do domáceho liečenia, prípadne prekladaní do iného zariadenia," informovala hovorkyňa nemocnice.