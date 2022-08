V skalickej nemocnici týždenne ošetria desať až 20 detí s úrazom

Skalica 22. augusta (TASR) – V letných mesiacoch týždenne ošetria v chirurgickej ambulancii urgentného príjmu nemocnice v Skalici desať až 20 detí s úrazom. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



Najčastejšie ide o úrazy horných a dolných končatín a hlavy. "Mnohým by sa dalo predísť väčšou opatrnosťou pri skákaní na trampolíne, jazde na kolobežke, bicykli a dôslednejším dohliadaním rodičov na svoje deti. Najčastejšou príčinou hospitalizácií detí počas leta boli úrazy hlavy s odsledovaním detských pacientov na 24 hodín. Žiadne na urgentnom príjme ošetrené poranenie počas leta nemalo pre dieťa fatálne následky," uviedla Pavliková.



Štatisticky sú tohtoročné čísla na úrovni tzv. predcovidovej doby. "Úrazy horných končatín tvorili viac ako 50 percent všetkých úrazov, úrazy v oblasti dolných končatín 22 percent a úrazy hlavy 20 percent," uviedol vedúci lekár urgentného príjmu Ivan Slovianyn.



Ako doplnil, najčastejším úrazom je zlomenina v oblasti zápästia, nasledujú rôznorodé pomliaždenia a podvrtnutia rúk a zápästia a tiež podvrtnutý členok. Veľmi často sú ošetrované úrazy hlavy, našťastie ide väčšinou o ľahký stupeň poranenia.



Úrazy následkom pádu na trampolíne tvoria takmer 30 percent všetkých úrazov. "Dospelejšie deti sa chránia pri páde, častejšie dopadajú na ruky, a preto je tak veľa úrazov horných končatín. Trochu odlišné sú úrazy u detí do troch rokov, u ktorých prevažuje po páde úraz hlavy," informoval Slovianyn.



Častejšie prichádzajú s poranením do nemocnice chlapci ako dievčatá v pomere tri ku dvom. Najrizikovejším prostredím je ihrisko, či už verejné alebo domáce, kde sa stane štvrtina poranení. Až 14 percent zranení sa stáva na chodníkoch a komunikáciách, keďže práve tam dochádza najčastejšie k pádu z kolobežky a bicykla.