< sekcia Regióny
Pod hradom Ľubovňa si pripomenú 40. výročie sprístupnenia skanzenu
Večerný program otvorí folklórny súbor Vrchovina s predstavením Xristus Loco - Miesto Pána. Následne vystúpia Ondrej Kandráč a Monika Kandráčová.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 13. augusta (TASR) - Ľubovnianske múzeum pripravuje pre širokú verejnosť slávnostné podujatie pri príležitosti 40. výročia sprístupnenia skanzenu pod hradom Ľubovňa. Oslavy sa uskutočnia v piatok (15. 8.) o 20.30 h v areáli skanzenu a prinesú jedinečný umelecký aj duchovný zážitok. TASR o tom informovali z Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni.
Večerný program otvorí folklórny súbor Vrchovina s predstavením Xristus Loco - Miesto Pána. Následne vystúpia Ondrej Kandráč a Monika Kandráčová.
„Téma Xristus Loco - Kristus na tomto mieste je úzko spätá s históriou skanzenu. V roku 1985 sa verejnosti prvýkrát otvorili brány múzea v prírode. V tichu dreveníc dýcha minulosť prežiarená vierou. Kristus prebýva medzi drevom, kameňom, starou architektúrou - v živote ľudu, histórii a tradícii,“ uviedli z múzea.
Štyri desaťročia skanzen podľa nich neuchováva iba stavby, ale aj ducha a hodnoty, ktoré formovali generácie - kresťanskú vieru, pokoru a prácu.
„Kristus stál pri našich predkoch, niesol ich ťarchu a zaujal ich miesto v utrpení i nádeji. Xristus Loco - Kristus ako miesto tak odráža duchovný priestor múzea v prírode,“ vysvetlilo múzeum.
Večerný program otvorí folklórny súbor Vrchovina s predstavením Xristus Loco - Miesto Pána. Následne vystúpia Ondrej Kandráč a Monika Kandráčová.
„Téma Xristus Loco - Kristus na tomto mieste je úzko spätá s históriou skanzenu. V roku 1985 sa verejnosti prvýkrát otvorili brány múzea v prírode. V tichu dreveníc dýcha minulosť prežiarená vierou. Kristus prebýva medzi drevom, kameňom, starou architektúrou - v živote ľudu, histórii a tradícii,“ uviedli z múzea.
Štyri desaťročia skanzen podľa nich neuchováva iba stavby, ale aj ducha a hodnoty, ktoré formovali generácie - kresťanskú vieru, pokoru a prácu.
„Kristus stál pri našich predkoch, niesol ich ťarchu a zaujal ich miesto v utrpení i nádeji. Xristus Loco - Kristus ako miesto tak odráža duchovný priestor múzea v prírode,“ vysvetlilo múzeum.