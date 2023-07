V skanzene Pribylina budú návštevníkov v lete sprevádzať lektori

Pribylina 6. júla (TASR) – V Múzeu liptovskej dediny skanzen Pribylina ponúknu návštevníkom v letnej sezóne lektorský sprievod s piatimi zastaveniami. TASR o tom informoval marketingový a PR manažér Liptovského múzea v Ružomberku Viktor Mydlo.



Diváci sa postupne zastavia pri opise histórie vzniku skanzenu, ktorý je spojený so vznikom vodnej nádrže Liptovská Mara a prechádzajú k opisu skladby dediny. "Následne pútavou formou spoznajú dejiny kaštieľa a jeho dávnych aj novších majiteľov a spôsob stavania dreveníc. Napokon zakončia sprievod v neskorogotickom kostole z Liptovskej Mary, ktorý je zdobený freskami pôvodného marského kostola," uviedol Rastislav Molda, riaditeľ Liptovského múzea na základe poverenia.



Pre milovníkov starého umenia je podľa Mydla v kostole zo zatopenej obce Liptovská Mara inštalovaná výstava sakrálnych plastík. "Múzeum ich nadobudlo už v počiatkoch a dnes patria medzi najunikátnejšie zbierkové predmety. Umiestnením v kostole sa tak symbolicky prinavrátili na miesta, pre ktoré boli vytvorené," podotkol.



Doplnil, že v najbližších dňoch pribudne v skanzene nová expozícia venovaná liečivým bylinkám, ktoré poznali a používali starí obyvatelia liptovských dediniek a usadlostí. "Príjemným spestrením expozície je to, že malí aj veľkí návštevníci hravou formou spoznajú nielen bylinky, ale aj ich samotné účinky," dodal poverený riaditeľ.



Novinky letnej sezóny doplnia už tradičné atrakcie skanzenu v prírode. "Jazda Považskou lesnou železnicou, ktorá premáva každý štvrtok až nedeľu pre návštevníkov bezplatne. Ukážky tradičnej liptovskej architektúry či rozsiahla oddychová zóna s náučným chodníkom, medvedím brlohom či rozhľadňou, ktorá slúži na objavovanie Západných a Belianskych Tatier," priblížil Mydlo.



Podotkol, že spomedzi všetkých desiatich lokalít Liptovského múzea je najnavštevovanejšie Múzeum liptovskej dediny skanzen Pribylina. "To je dôvod, pre ktorý sa múzeum dlhodobo snaží o vylepšenie stálych služieb a vyvíjanie nových, ktoré prilákajú čoraz náročnejšieho návštevníka k objaveniu krás tradičnej liptovskej usadlosti," uzavrel marketingový a PR manažér múzea.