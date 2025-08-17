< sekcia Regióny
V skanzene vo Vychylovke predstavia tradičné spracovanie ľanu
Organizátori nezabudli ani na najmenších.
Autor TASR
Nová Bystrica 17. augusta (TASR) - Premenu obyčajnej rastliny na odev, ktorý chránil, hrial i zdobil, ponúka v nedeľu návštevníkom skanzenu vo Vychylovke Múzeum kysuckej dediny. V rámci podujatia Príbeh vlákna predstavia, ako sa z nenápadného ľanu stal základ šatníka celých generácií. Informovala o tom vedúca správy Múzea kysuckej dediny Miroslava Jančulová.
„Na pódiu pri krčme z Korne čaká návštevníkov prezentácia tradičného spracovania ľanu. Spoznajú nástroje, ktoré sú pre mnohých už neznáme, a oboznámia sa s celým procesom, ako sa ľan trhal, močil, drvil a česal, až kým sa premenil na vlákno pripravené na ďalšie spracovanie,“ uviedla Jančulová s tým, že tajomstvá týchto kedysi bežných prác priblížia interaktívne informačné panely.
Podujatie sa začne od 10.00 h, jeho súčasťou budú aj ukážky prania kobercov na potoku, ručné pranie odevov a bielizne v koryte, návštevníci sa dozvedia, ako sa bielizeň prala za pomoci lúhu z popola a ako sa používal špeciálny piest na pranie.
Organizátori nezabudli ani na najmenších. Pre deti pripravili zábavné a poučné tvorivé dielne, kde si môžu vyskúšať tkanie na malých ručných krosienkach, farbenie vlákien prírodnými farbivami a batikovanie.
