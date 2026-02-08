< sekcia Regióny
V skanzene vo Vychylovke pripravili fašiangové podujatie s rituálmi

Autor TASR
Nová Bystrica 8. februára (TASR) - Fašiangové podujatie plné rituálov, ktoré podľa starých múdrostí zabezpečujú dobrú úrodu a silu zeme, prenesie v nedeľu návštevníkov Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke do čias našich predkov. Ako TASR informovala vedúca správy múzea Miroslava Jančulová, v pravidelných intervaloch od 10.00 h bude premávať unikátna lesná železnička.
Návštevníci si budú môcť v historických chalúpkach skanzenu prezrieť masky našich predkov. „Skanzenom rozvonia vôňa čerstvo vysmážaných fánok a domácich šišiek. V tvorivých dielňach si malí aj veľkí môžu vyrobiť vlastné škrabošky, aby sa pripravili na to hlavné, čo príde s úderom trinástej hodiny,“ uviedla Jančulová.
Práve o 13.00 h príde fašiangový sprievod zo Zborova nad Bystricou s tajuplným Turvoňom. „Táto maska, symbolizujúca silu a plodnosť, vzbudzuje rešpekt už svojou výškou, keďže na žŕdke nesie maskované predĺženie trupu s hlavou kozy, rohmi a zvonivými spiežovcami,“ spresnila vedúca správy múzea. Následne návštevníci uvidia rituálne dramaticko-komické predstavenie, po ktorom rozprúdi kysuckú zábavu folklórny súbor Zborovanka. Areál bude otvorený do 15.00 h.
