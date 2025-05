V skanzene Vychylovka otvárajú sezónu stavaním mája

Nová Bystrica 4. mája (TASR) - Letnú turistickú sezónu v Múzeu kysuckej dediny a na Historickej lesnej úvraťovej železnici v Novej Bystrici-Vychylovke otvárajú v nedeľu podujatím Stavanie mája. TASR o tom informovala vedúca správy múzea Miroslava Jančulová.



Pripomenula, že príprava a priebeh stavania májov je na Kysuciach dodnes živou a radostnou udalosťou. „Samotné stavanie mája bolo spoločenskou udalosťou, ktorá spájala celú komunitu. Za spevu tradičných piesní a za pomoci silných rúk sa strom, ozdobený pestrofarebnými stužkami, ručne dvíhal k oblohe. Bola to náročná, no zároveň slávnostná chvíľa, ktorá preverila silu a súdržnosť mládencov,“ uviedla Jančulová.



Návštevníci skanzenu vo Vychylovke sa majú možnosť presvedčiť, ako stavanie májov prebiehalo v Novej Bystrici. Počas podujatia sa predstavia Folklórny súbor Bystrica z Novej Bystrice, Ľudová hudba Kováčovci a Ľudová hudba Potočiari. „Deň obohatí aj slávnostná svätá omša o 13.00 h, ktorou sa oficiálne otvorí letná sezóna v skanzene,“ poznamenala Jančulová.



Doplnila, že v Raganovom mlyne je pripravená aj vernisáž výstavy čadčianskeho fotografa Jaroslava Cabadaja Od makra k šíremu svetu pri príležitosti jeho životného jubilea. Výstava potrvá do 12. júna.