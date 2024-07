V skanzene Vychylovka predstavujú jedlá z Kysúc

Nová Bystrica 14. júla (TASR) - V Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke (okres Čadca) predstavujú počas nedele jedlá z Kysúc. Deje sa tak na podujatí Kuchyňa starých materí. TASR o tom informovala vedúca správy múzea Miroslava Jančulová.



"Kysuce nikdy nepatrili k bohatým krajom, no tunajšie gazdinky si vedeli poradiť a vyčarovať dobroty aj z mála. Keď nebolo mäsa či zeleniny, vymýšľali múčne, zemiakové či hubové jedlá. Varili nielen rôzne posúchy, kaše, jednoduché, no o to chutnejšie polievky," uviedla Jančulová.



Ako chutí kapustová polievka s fazuľou, chlieb s masťou a cibuľou či podlesníky pripravené na dobovej peci budú mať možnosť ochutnať návštevníci až do 16.00 h. Múzeum podujatie pripravilo v spolupráci so ženskou speváckou skupinou Dolinka z Novej Bystrice a v kultúrnom programe sa predstaví aj miestna ľudová hudba Starejší.



"Kultúrny program si návštevníci môžu spestriť aj jazdou na Historickej lesnej úvraťovej železnici, k nahliadnutiu budú tiež výstavy Ornament alebo Vlaky s vôňou dreva," dodala Jančulová.