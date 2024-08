V skanzene Vychylovka si pripomenú čas dožiniek na Kysuciach

Nová Bystrica 25. augusta (TASR) - Obdobie zberu úrody z polí a prípravy na tuhú zimu pripomína nedeľňajšie podujatie s názvom Ospievané Beskydy - Od zrnka k chlebu v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Podľa vedúcej správy múzea Miroslavy Jančulovej predstavujú dožinky nielen ukončenie náročného obdobia žatvy, ale aj vyjadrenie vďaky za bohatú úrodu.



Prostredníctvom ukážok návštevníkom podujatia priblížia, ako sa kedysi obilie spracovávalo. "Uvidia, ako sa viazali snopy, či mlelo obilie na žarnove. Kuchyňa starých materí im ponúkne okrem tradičných kapustniakov aj možnosť ochutnať chlieb s masťou a cibuľou alebo bochníčky. Chýbať nebude ani rozdávanie kvásku, ktorý je základom každého domáceho chleba," uviedla Jančulová.



Súčasťou programu budú aj scénické pásma, ktoré sa odohrajú v jednotlivých usadlostiach skanzenu. V usadlosti Do Poništa má folklórna skupina Vajčovci pripravené pásmo Stavanie holohumnice v stodole a pri obytnom dome Do Rybov zasa vystúpi folklórna skupina Staškovanka s pásmom súkanie povresiel.



"Následne sa všetci členovia folklórnych skupín zídu do krojovaného sprievodu, ktorý vytvorí jedinečnú atmosféru. Nezabudli sme ani na svätú omšu s poďakovaním za úrodu či folklórne vystúpenie na pódiu pri Krčme z Korne," dodala Jančulová.