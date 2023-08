V Sklárskom exprese bude sprevádzať účastníkov postava grófa Forgáča

Zvolen 1. augusta (TASR) - Historická postava grófa Antona Forgáča bude sprevádzať cestujúcich, ktorí sa v sobotu (5.8.) vydajú na cestu po železnici Sklárskym expresom zo Zvolena do Kokavy nad Rimavicou a späť. Gróf Forgáč je ten, ktorý dal už v 18. storočí v Utekáči postaviť sklárne a priviedol na juh stredného Slovenska prvých sklárskych odborníkov.



Ako informuje portál zahoramizadolami.sk, cestujúci budú počas jazdy zasvätení do tajov sklárstva aj samotnými historikmi žijúcimi sklárskou históriou i súčasnosťou. "Sklársky expres zavedie účastníkov jazdy do Kokavy nad Rimavicou, kde v tamojšej Starej škole môžu navštíviť výstavu Príbeh skla II," informujú organizátori.



Práve v deň jazdy Sklárskeho expresu sa v Kokave nad Rimavicou koná tradičné remeselné a folklórne podujatie Koliesko, kde na účastníkov jazdy čaká bohatý program plný vystúpení folklórnych súborov. Okrem toho môžu navštíviť aj niekoľko premiérových výstav, desiatku folklórnych a gurmánskych dvorov, detské divadielko a obľúbenú remeselnú uličku.