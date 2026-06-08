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V skleníku pre žiakov v Želovciach pokračuje pestovateľská sezóna
Do výstavby skleníka investoval v minulosti zriaďovateľ školy, Banskobystrický samosprávny kraj, 264.000 eur.
Autor TASR
Želovce 8. júna (TASR) - Zelenina a rôzne druhy kvetín sú súčasťou tohtoročnej pestovateľskej sezóny v skleníku na praktické vzdelávanie študentov Strednej odbornej školy v Želovciach vo Veľkokrtíšskom okrese. Zbierali už aj prvú úrodu paradajok. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý školu zriaďuje.
Dodala, že vo veľkom množstve sa pestujú hlavne rôzne druhy paprík a paradajok. Spomenula aj výsadbu zemiakov, ktorá je v školskom zeleninárstve. Čo sa týka kvetov tak v najväčšej časti sú to podľa nej begónie rôznych farieb. Pestujú však aj niekoľko kusov muškátov, petúnií, koleusov a ďalších druhov. Na sezónu sa žiaci odbornej školy pripravovali najmä čistením a dezinfekciou skleníka. Na poľnohospodárskych plochách určených na výsadbu zemiakov a cesnaku boli zároveň orba aj postrek proti burine.
Ako ďalej Čierna uviedla, momentálne škola ponúka odbory záhradník a poľnohospodár - služby. „O štúdium v týchto odboroch je však nižší záujem,“ zdôraznila. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola majú v súčasnosti 662 žiakov.
Skleník je učebňou pri vzdelávaní žiakov na záhradnícke povolanie. Má rozlohu 500 štvorcových metrov. Študenti v minulosti pestovali napríklad frézie a zantedeschie, ktoré využili na nácvik vo viazaní a aranžovaní kvetín. V skleníku sa naučia ovládať manipuláciu s pestovateľskými žľabmi, nastavovať a kontrolovať systém závlah a výživy porastov. Ovládajú aj zabezpečenie starostlivosti o rastliny a zberové práce. Niektoré druhy vyprodukovanej plodovej zeleniny sa v minulosti uplatnili aj na regionálnom trhu. Časť uskladnili a spracovali na ďalšie použitie pri vzdelávaní, napríklad v odbore potravinárska výroba. Zvyšok produkcie využili aj ako krmivo pre hospodárske zvieratá na školskej farme.
Do výstavby skleníka investoval v minulosti zriaďovateľ školy, Banskobystrický samosprávny kraj, 264.000 eur. Ďalších vyše 41.000 eur bolo zo zdrojov školy.
Dodala, že vo veľkom množstve sa pestujú hlavne rôzne druhy paprík a paradajok. Spomenula aj výsadbu zemiakov, ktorá je v školskom zeleninárstve. Čo sa týka kvetov tak v najväčšej časti sú to podľa nej begónie rôznych farieb. Pestujú však aj niekoľko kusov muškátov, petúnií, koleusov a ďalších druhov. Na sezónu sa žiaci odbornej školy pripravovali najmä čistením a dezinfekciou skleníka. Na poľnohospodárskych plochách určených na výsadbu zemiakov a cesnaku boli zároveň orba aj postrek proti burine.
Ako ďalej Čierna uviedla, momentálne škola ponúka odbory záhradník a poľnohospodár - služby. „O štúdium v týchto odboroch je však nižší záujem,“ zdôraznila. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola majú v súčasnosti 662 žiakov.
Skleník je učebňou pri vzdelávaní žiakov na záhradnícke povolanie. Má rozlohu 500 štvorcových metrov. Študenti v minulosti pestovali napríklad frézie a zantedeschie, ktoré využili na nácvik vo viazaní a aranžovaní kvetín. V skleníku sa naučia ovládať manipuláciu s pestovateľskými žľabmi, nastavovať a kontrolovať systém závlah a výživy porastov. Ovládajú aj zabezpečenie starostlivosti o rastliny a zberové práce. Niektoré druhy vyprodukovanej plodovej zeleniny sa v minulosti uplatnili aj na regionálnom trhu. Časť uskladnili a spracovali na ďalšie použitie pri vzdelávaní, napríklad v odbore potravinárska výroba. Zvyšok produkcie využili aj ako krmivo pre hospodárske zvieratá na školskej farme.
Do výstavby skleníka investoval v minulosti zriaďovateľ školy, Banskobystrický samosprávny kraj, 264.000 eur. Ďalších vyše 41.000 eur bolo zo zdrojov školy.