Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
< sekcia Regióny

V ŠKODE FELICIA sa viezlo 18 ĽUDÍ, šofér nemal vodičské oprávnenie

.
Podľa polície sa v Škode Felicia viezlo až 18 ľudí. Foto: TASR/Polícia SR

Polícia pripomína, že takáto jazda je hazardom so životmi a zdravím všetkých, ktorí v aute sedeli.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 16. augusta (TASR) - Dokopy 18 ľudí sa viezlo v Škode Felicia, ktorú zastavili policajti z obvodného oddelenia Pavlovce nad Uhom. Košická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Za volantom auta s michalovskou poznávacou značkou sedel muž bez vodičského oprávnenia. Okrem neho bolo vo vozidle určenom pre päť ľudí ďalších 17 osôb. Polícia pripomína, že takáto jazda je hazardom so životmi a zdravím všetkých, ktorí v aute sedeli.

S vodičom bola spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku, ďalšia jazda mu bola zakázaná a všetci museli pokračovať ďalej po svojich,“ dodáva.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?