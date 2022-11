V školách Prešovského kraja pribudli nové oddychové zóny

Prešov 26. novembra (TASR) - Stredné školy v Prešovskom kraji okrem tried, dielní, laboratórií, učební a knižníc najnovšie disponujú aj špeciálnymi miestami na oddych. Oddychové zóny a čitateľské kútiky sa tu budujú z grantového programu #zlepšimeto, ktorý krajská samospráva vyhlasuje v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja od roku 2019. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



Nové oddychové zóny vznikli v dvoch školách kraja v Prešove a po jednej v Humennom a v Sabinove. Špeciálne 'free' zóny žiaci využívajú na trávenie voľného času počas prestávok medzi hodinami a po vyučovaní. Slúžia najmä na zlepšovanie vzťahov medzi žiakmi a zjednocovanie mladých.



"Práve vďaka programu #zlepšimeto a grantovým peniazom sa často príliš formálne priestory škôl menia na atraktívne miesta, kde to žije, kde sa utužujú vzťahy, nadväzujú priateľstvá, kde sa stierajú akékoľvek rozdiely a mládež zabúda na mobily. Program však neprináša len nové oddychové zóny, ktoré si žiaci budujú svojpomocne a vďaka vlastnej kreativite, ale aj zaujímavé verejnoprospešné projekty zamerané na seniorov či ekológiu," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb v Humennom časť triedy na účel oddychovej zóny vymaľovali, zariadili ju paletovým nábytkom, skladacími regálmi a jej steny skrášlili vlastnými prácami.



Zónu pokoja a mieru pred niekoľkými dňami otvorili v Spojenej škole v Sabinove. Stretávajú sa v nej žiaci s rovesníkmi z Ukrajiny a zjednocujú sa aj zo žiakmi z marginalizovaných skupín či zo znevýhodneného prostredia. V zóne nechýbajú sedací vak, taburetky, koberec a relaxačné maľby na stenách.



V Strednej priemyselnej škole (SPŠ) stavebnej v Prešove zrealizovali projekt Offphone. Priestor vybavili sedacími vakmi, konferenčným stolíkom, kvetináčmi aj výtvarnými prácami tunajších žiakov. Zónu odovzdali do užívania začiatkom novembra.



Škola umeleckého priemyslu v Prešove uspela s projektom vytvorenia oddychovej zóny na schodisku na účel zlepšenia žiackych vzťahov a trávenia voľného času. Žiaci si vytvorili priestor so 40 podsedákmi potlačenými piatimi najlepšími grafickými dizajnami žiakov.



Medzi úspešných žiadateľov o grant sa tento rok zaradilo deväť stredných škôl kraja vrátane spomenutých, jedna mestská škola a jedna súkromná. Štvrtý ročník výzvy priniesol celkovú alokáciu 5000 eur a 11 úspešných projektov.