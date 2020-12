V škole na Luníku IX sa osvedčil dočasný spôsob výučby pre pandémiu

Košice 17. decembra (TASR) – V skrátenom vyučovaní v malých skupinách chce Základná škola (ZŠ) Ľ. Podjavorinskej na košickom Luníku IX pokračovať aj po pandémii. Ako pre TASR povedala jej riaditeľka Iveta Rošková, takýto systém, ktorý sa zaviedol pre situáciu okolo nového koronavírusu, sa na tejto škole osvedčil. Na vyučovanie chodilo aj viac detí ako bežne.



ZŠ preto požiadala Ministerstvo školstva SR o experimentálne overovanie. „Podpísali sme dohodu o vzájomnej spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom,“ uviedla s tým, že cieľom je tiež redukovať učivo. Tzv. vedľajšie predmety by sa mali vyučovať v blokoch.



Spôsob výučby sa od začiatku pandémie viackrát menil. Výučba prvého stupňa funguje od začiatku školského roka 2020/2021 kontinuálne. Dištančná výučba druhého stupňa je podľa jej slov v tejto škole veľmi problematická. Keďže žiaci nedisponujú vybavením na online výučbu, učitelia pre nich v minulom školskom roku pripravovali pracovné listy, ktoré si mali vyzdvihnúť. Záujem žiakov aj ich spätná väzba postupne upadala.



Od polovice novembra mohli do školy za určitých podmienok nastúpiť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo sú takmer všetci žiaci uvedenej ZŠ. Rozdelili ich približne do 50 päťčlenných skupín. Vyučovalo sa na dve zmeny. Od 8.00 h do 10.30 h s následnou polhodinovou prestávkou, po ktorej nastúpili ďalší žiaci. „Systém je veľmi dobrý aj pre učiteľov, mali možnosť venovať sa svojmu povolaniu v plnej miere. Deti v skupinkách boli od seba vzdialené. Mali skrátené vyučovanie, čiže sa ani nenudili. Prišli, intenzívne sa venovali vyučovaniu v skrátenom čase a všetci mali dobrý pocit. V takomto režime sme mali absenciu osem až desať percent, pre nás nevídanú. Do školy chodili aj tie deti, ktoré bežne nechodia,“ dodala s tým, že žiaci sa o systéme výučby navzájom informovali.