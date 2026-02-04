< sekcia Regióny
V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, v akcii sú aj záchranári
Na mieste zasahujú záchranné a policajné zložky.
Autor TASR
Nové mesto nad Váhom 4. februára (TASR) - Na spojenej škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo. Na mieste zasahujú záchranné a policajné zložky. K úmrtiu osôb nemalo dôjsť. Pre TASR to potvrdili z polície aj z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.
"Na miesto sme vyslali ambulancie záchrannej zdravotnej služby,“ uviedla pre TASR Martina Frőhlich Činovská z OS ZZS s tým, že informácie o počte zranených či ošetrených aktuálne nemá, keďže zásah ešte nebol ukončený.
Incident na škole potvrdila pre TASR aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. „Na miesto boli vyslané policajné hliadky,“ povedala.
