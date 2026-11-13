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V škole v Prešove prebieha cvičenie zásahu proti aktívnemu útočníkovi
Cvičenie sa začalo o 9.30 h a jeho ukončenie je naplánované na 12.30 h.
Autor TASR
Prešov 13. novembra (TASR) - V Základnej škole na Sibírskej ulici v Prešove v piatok dopoludnia prebieha cvičenie AMOK zamerané na zásah proti aktívnemu útočníkovi. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Ingrida Pavlovská.
Cvičenie sa začalo o 9.30 h a jeho ukončenie je naplánované na 12.30 h. Zapojené sú doň útvary Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, mestská polícia a zložky integrovaného záchranného systému (IZS).
Predmetom cvičenia je podľa Pavlovskej zvýšenie celkovej odbornej pripravenosti a zefektívnenie súčinnosti jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému pri zvládaní krízových situácií a mimoriadnych udalostí.
Cvičenie sa začalo o 9.30 h a jeho ukončenie je naplánované na 12.30 h. Zapojené sú doň útvary Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, mestská polícia a zložky integrovaného záchranného systému (IZS).
Predmetom cvičenia je podľa Pavlovskej zvýšenie celkovej odbornej pripravenosti a zefektívnenie súčinnosti jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému pri zvládaní krízových situácií a mimoriadnych udalostí.