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V škole v Prešove prebieha cvičenie zásahu proti aktívnemu útočníkovi

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Cvičenie sa začalo o 9.30 h a jeho ukončenie je naplánované na 12.30 h.

Autor TASR
Prešov 13. novembra (TASR) - V Základnej škole na Sibírskej ulici v Prešove v piatok dopoludnia prebieha cvičenie AMOK zamerané na zásah proti aktívnemu útočníkovi. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Ingrida Pavlovská.

Cvičenie sa začalo o 9.30 h a jeho ukončenie je naplánované na 12.30 h. Zapojené sú doň útvary Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, mestská polícia a zložky integrovaného záchranného systému (IZS).

Predmetom cvičenia je podľa Pavlovskej zvýšenie celkovej odbornej pripravenosti a zefektívnenie súčinnosti jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému pri zvládaní krízových situácií a mimoriadnych udalostí.
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