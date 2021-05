NA DETI V ŠKÔLKE SPADLA ZO STROPU OMIETKA: Zasahujú tam hasiči

Bratislava 17. mája (TASR) - V škôlke na Medenej ulici v Bratislave spadla počas obedu na deti zo stropu omietka. Na mieste momentálne zasahujú hasiči. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová.









Na deti podľa slov Križanovej spadla omietka s rozmermi približne dva krát štyri metre. "Dve deti utrpeli šok a momentálne sa nachádzajú v opatere posádky hasičskej záchrannej služby," spresnila. Jedno z detí bolo posádkou hasičskej záchrannej služby prevezené do nemocnice. Hasiči momentálne odstraňujú omietku zo stropu, aby tak zamedzili ďalšiemu pádu.







Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová pre TASR potvrdila zásah záchranárov, ktorí ošetrili a previezli do nemocnice dieťa. "Vzhľadom na to, že ide o maloletú osobu, viac informácií nemôžem poskytnúť," dodala.



Hovorca bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Matej Števove TASR informoval, že ide o súkromnú materskú školu a staromestská samospráva nie je jej zriaďovateľom. "Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová si zatelefonovala s riaditeľkou súkromnej škôlky a ponúkla jej pomoc mestskej časti," povedal.