V školských zariadeniach v Spišskej Belej z poľského mäsa nevaria

Suroviny, akými sú vajcia, mlieko či mliečne výrobky, sa v Spišskej Belej dodávajú do školských jedální taktiež výhradne z produkcie na Slovensku.

Spišská Belá 4. februára (TASR) – Školské zariadenia v Spišskej Belej nevaria jedlá z poľského mäsa. Edita Svocáková z tamojšieho mestského úradu informovala, že v súvislosti s posledným škandálom ohľadom mäsa z chorých kráv, vykonal školský úrad v Spišskej Belej neohlásenú kontrolu pôvodu surovín – aj mäsa, ktoré sú dodávané do školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a z ktorých sa pripravujú jedlá pre stravníkov v týchto zariadeniach.



"Vedúce oboch našich školských jedální, pri Základnej škole (ZŠ) M. R. Štefánika a pri materskej škole (MŠ) konštatovali, že mäso, ktoré sa nakupuje do jedální je výhradne zo Slovenska od slovenských dodávateľov. Každé mäso má v dodacom liste identifikačné údaje o krajine pôvodu, o tom, kde bolo zviera chované, kde zabité, referenčné číslo zvieraťa, kto je dodávateľ mäsa, vrátane dátumu balenia a dátumu minimálnej trvanlivosti," uviedla Svocáková. Dodala, že v čase pondelkovej kontroly sa v jedálňach pri ZŠ M. R. Štefánika nenachádzalo žiadne, ani chladené, ani mrazené hovädzie mäso s deklarovanou krajinou pôvodu Poľsko a rovnaká situácia bola aj v školskej jedálni pri MŠ na Mierovej ulici.



Rešpektujúc prísne slovenské normy, ktoré platia pre prípravu jedál v belianskych školských jedálňach, sa na varenie pre deti a mládež používa prevažne čerstvé chladené mäso, predovšetkým bravčové a hovädzie. "Jedálne si nemôžu dovoliť hazardovať so zdravím detí, preto nakupujú mäso výhradne od slovenských distribútorov. Už pri preberaní chladeného mäsa dokážu zhodnotiť senzorické vlastnosti mäsa a, samozrejme, dôležitá je aj certifikácia slovenského chovu. Zároveň sú pod sústavnou pravidelnou kontrolou štátu prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade," zdôraznila Svocáková. Všetky doterajšie kontroly sa podľa nej skončili so záverom, že školské jedálne dodržiavajú stanovené predpisy a nenakupujú mäso od rizikových dodávateľov.



Suroviny, akými sú vajcia, mlieko či mliečne výrobky, sa v Spišskej Belej dodávajú do školských jedální taktiež výhradne z produkcie na Slovensku. "Mestu i obom našim stravovacím zariadeniam nie je ľahostajná kvalita potravín, z ktorých sa pripravuje jedlo pre deti. Preto sa kladie dôraz na to, aby sme z našej strany zabezpečili potravinovú bezpečnosť. V našich školských jedálňach sa preto varí prevažne zo slovenských komodít od regionálnych producentov zemiakov, mäsa, mlieka, mliečnych výrobkov so zaručenou kvalitou a dôverou, že sú seriózni," uzavrela Svocáková.