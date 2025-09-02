Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Regióny

V Skýcove zasahovali hasiči pri požiari výrobnej haly

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po príchode na miesto hasiči prieskumom zistili, že požiarom je zachvátená približne polovica haly a strešnej konštrukcie.

Autor TASR
Skýcov 2. septembra (TASR) - V katastri obce Skýcov bol v utorok skoro ráno ohlásený požiar výrobnej haly. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Po príchode na miesto hasiči prieskumom zistili, že požiarom je zachvátená približne polovica haly a strešnej konštrukcie. „Zasahujúce jednotky začali okamžite s hasebnými prácami. Likvidácia požiaru prebiehala za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie, zároveň sa dohášali skryté ohniská a prebiehalo monitorovanie priestoru termovíznou kamerou,“ uviedol HaZZ.

Na mieste zasahovali hasiči zo Zlatých Moraviec, Topoľčian, Partizánskeho a z Nitry. Na hasení sa podieľali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Topoľčianky.
.

Neprehliadnite

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy