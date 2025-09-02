< sekcia Regióny
V Skýcove zasahovali hasiči pri požiari výrobnej haly
Po príchode na miesto hasiči prieskumom zistili, že požiarom je zachvátená približne polovica haly a strešnej konštrukcie.
Autor TASR
Skýcov 2. septembra (TASR) - V katastri obce Skýcov bol v utorok skoro ráno ohlásený požiar výrobnej haly. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Po príchode na miesto hasiči prieskumom zistili, že požiarom je zachvátená približne polovica haly a strešnej konštrukcie. „Zasahujúce jednotky začali okamžite s hasebnými prácami. Likvidácia požiaru prebiehala za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie, zároveň sa dohášali skryté ohniská a prebiehalo monitorovanie priestoru termovíznou kamerou,“ uviedol HaZZ.
Na mieste zasahovali hasiči zo Zlatých Moraviec, Topoľčian, Partizánskeho a z Nitry. Na hasení sa podieľali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Topoľčianky.
