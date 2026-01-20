Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DRÁMA V SLÁDKOVIČOVE: Hasiči zasahovali pri požiari dvoch áut

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

Hasiči pri lokalizovaní a likvidácii požiaru museli použiť autonómne dýchacie prístroje.

Autor TASR
Sládkovičovo 20. januára (TASR) - Hasiči v utorok po šiestej hodine ráno zasahovali pri požiari v Sládkovičove v okrese Galanta. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), v dôsledku sálavého tepla bolo poškodené aj ďalšie zaparkované vozidlo.

Hasiči pri lokalizovaní a likvidácii požiaru museli použiť autonómne dýchacie prístroje. „Počas celého zásahu bolo okolie požiariska priebežne ochladzované, aby sa zabránilo ďalšiemu rozšíreniu ohňa. Na monitorovanie situácie bola použitá aj termovízna kamera,“ uviedol HaZZ.

Ako doplnil, na mieste udalosti zasahovali profesionálni hasiči z Galanty v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi zo Sládkovičova. Príčina vzniku požiaru i výška spôsobenej škody sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.

