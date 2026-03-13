V Sládkovičove otvorili 16.ročník medzinárodného klobásového festivalu
Súťaž vo výrobe klobás odštartuje v sobotu (14. 3.) o 10.00 h.
Autor TASR
Sládkovičovo 13. marca (TASR) - Tradičné zabíjačkové pochúťky, gazdovský trh, súťaž vo výrobe klobás, rozrábka brava na čas a bohatý sprievodný program čaká na návštevníkov 16. ročníka Medzinárodného klobásového festivalu v Sládkovičove (okres Galanta). V piatok sa začal otvorením gazdovského trhu, ďalší deň bude pokračovať súťažami, informovali organizátori z Klobáskového klubu Sládkovičovo.
Počas piatka čaká na návštevníkov okrem gazdovského trhu a gastro uličky aj „oldies“ párty. Súťaž vo výrobe klobás odštartuje v sobotu (14. 3.) o 10.00 h. O hodinu neskôr aj rozrábka brava na čas. Popoludní príde na rad vyhodnotenie súťaže a oficiálne ukončenie festivalu.
Súčasťou sprievodného programu budú vystúpenia festivalovej hudobnej skupiny Novum Dušana Fóku, divadelného súboru Hahota Sládkovičovo, citarového súboru Dió-héj. Vystúpi aj Juraj Bača a Adrian Fahn zaspieva nestarnúce hity Karola Duchoňa.
