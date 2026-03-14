V Sládkovičove sa na medzinárodnom festivale zišli milovníci klobás
Autor TASR
Sládkovičovo 14. marca (TASR) - V Sládkovičove sa v piatok (13. 3.) a v sobotu zišli milovníci a výrobcovia klobás na 16. ročníku Medzinárodného klobásového festivalu. Ako informovali organizátori z občianskeho združenia (OZ) Klobáskový klub, podujatie ponúka gazdovský trh, zabíjačkové špeciality a kultúrny program.
Hlavným bodom festivalu je súťaž vo výrobe klobás, ktorá sa začala v sobotu o 10.00 h. „Zúčastňujú sa jej družstvá zo Slovenska, Srbska, Českej republiky a Maďarska. Novinkou je rozrábka brava na čas, ktorú nám predvedú naši priatelia zo Srbska,“ uviedli organizátori.
Sprievodný kultúrny program ponúka koncerty, predstavenie divadelného súboru Hahota i vystúpenie citarového súboru Dió-héj. „Návštevníci sa môžu tešiť aj na zoskupenie Juraj Bača a band i na Adriána Fahna s hitmi Karola Duchoňa,“ doplnili organizátori.
