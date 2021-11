V Slanej Lehote obnovuje mesto z vlastných prostriedkov kultúrny dom

Poltár 8. novembra (TASR) – V Slanej Lehote - miestnej časti mesta Poltár, začali v októbri s obnovou kultúrneho domu. Objekt, postavený ešte v roku 1955, využívajú občania najmä na kultúrno-spoločenské akcie, divadelné predstavenia, aktivity určené pre deti, rodinné oslavy, životné jubileá, plesy, kary a stretnutia spolužiakov po rokoch.



"Konajú sa tam ale aj rôzne podujatia usporadúvané mestom a komisiami pri mestskom zastupiteľstve, ako sú stretnutia so zástupcami samosprávy, voľby, posedenia pre seniorov, podujatia pri príležitosti Dňa matiek, MDŽ či silvestrovská zábava," uviedol pre TASR pracovník Mestského úradu v Poltári Ján Kančo.



Rekonštrukcia exteriéru pozostáva z výmeny poškodených dažďových žľabov a zvodových rúr, výmeny plechovej strešnej krytiny na strieškach nad vchodmi do budovy, lokálnych opráv poškodených častí vonkajšej omietky. Navrhnutá je aj výmena pôvodných drevených dverí a okien. Schody a priestor pred vstupom do budovy budú opatrené keramickou dlažbou s protišmykovou úpravou.



V interiéri je navrhnuté vymaľovanie všetkých priestorov, zrekonštruovaná bude podlaha a obklady stien, opraví sa tiež pódium. Stavebné úpravy sa dotknú aj detského ihriska v susedstve kultúrneho domu.



Obnova kultúrneho stánku v mestskej časti má prispieť k zintenzívneniu kultúrnospoločenského života obyvateľov Slanej Lehoty. Na rekonštrukciu samospráva vyčlenila 45.000 eur, vysúťažila sa cena 43.759,12 eura. Obnova by mala byť ukončená v novembri 2021.