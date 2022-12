V Slavnici pristál Mikuláš na letisku s anjelom a čertmi

Slavnica 4. decembra (TASR) – Mikuláš s anjelom a čertmi v nedeľu pristáli lietadlom na letisku Slavnica pri Dubnici nad Váhom. Deťom rozdávali balíčky so sladkosťami. Ako pre TASR uviedol spoluorganizátor podujatia Michal Stráňavský z Aeroklubu Dubnica nad Váhom, niektoré z detí si aj poplakali.



"Akcia je v hojnom počte, vo väčšom, ako sme čakali. Celé to vzniklo nápadom miestnych mamičiek v 90. rokoch, ktoré spravili Mikuláša pre svoje deti. Postupne to prerástlo do tradície a momentálne je to jedna z očakávaných akcií roku," priblížil spoluorganizátor.



História dubnického aeroklubu má takmer 75 rokov. Budúci rok letisko oslavuje 60. výročie, ktoré by chceli osláviť leteckým dňom. Ten v poslednom období chýbal, a to najmä pre pandémiu. "Tento rok boli parašutisti disciplinovaní, bez úrazov. Sezónu sme síce už ukončili, ale keďže nám počasie praje a je stále chuť skákať, využívame každú chvíľu," zhodnotil Stráňavský.