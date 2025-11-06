< sekcia Regióny
V Sliači organizujú súťaž nápadov pre lepšie zdravotníctvo
Súťaž inovatívnych nápadov pre lepšie zdravotníctvo vyhrali vlani študenti z Technickej univerzity vo Zvolene a postúpili do finále v Budapešti.
Autor TASR
Sliač 6. novembra (TASR) - Na dôležitosť inovácií v zdravotníctve poukáže vo štvrtok v Kúpeľoch Sliač vo Zvolenskom okrese súťaž inovatívnych nápadov pre lepšie zdravotníctvo pod názvom EIT Health i-Days 2025. Počas celodenného programu vytvorí priestor pre dátových analytikov, výskumníkov, študentov, pedagógov či podnikateľov. Organizátori o tom informujú na oficiálnej webstránke podujatia.
Dodávajú, že účastníci počas neho pracujú spoločne v multidisciplinárnych tímoch na inovatívnych riešeniach v oblasti zdravotníctva. Založené sú na reálnych potrebách pacientov či nemocníc. „Majú príležitosť rozvíjať svoje zručnosti a zlepšovať ich prostredníctvom vedenia mentorov z praxe,“ objasňujú. Každý tím predstaví svoje nápady porote. Bude tak mať možnosť postúpiť do medzinárodného kola v Paríži, ktoré bude od 27. do 28. novembra 2025. Táto skúsenosť podľa organizátorov pomôže rozvíjať kreativitu a sebadôveru. Pripomínajú, že tú mladí inovátori potrebujú na vývoj nových produktov a služieb, ktoré majú potenciál pomôcť lekárom či pacientom.
Súťaž inovatívnych nápadov pre lepšie zdravotníctvo vyhrali vlani študenti z Technickej univerzity vo Zvolene a postúpili do finále v Budapešti. Ich tím sa zameral na problém nízkej sebareflexie v oblasti duševného zdravia u aktívnych ľudí nad 30 rokov.
Okrem prevencie hľadali účastníci spolu s mentormi inovatívne spôsoby, ako mobilizovať a angažovať slovenských expertov v zahraničí a prepájať ich s našimi mladými lekármi na Slovensku. Víťazné riešenie priniesol tím mladých medikov z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Študenti navrhli spôsob, ako integrovať službu poskytovania stáží prostredníctvom platformy mladilekari.sk, ktorá bola garantom tejto témy.
