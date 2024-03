V Sliači organizujú veľkonočný program, pripravujú aj koncert

Sliač 29. marca (TASR) - Sväté omše, tradície i kultúrny program budú súčasťou veľkonočného programu v Kúpeľoch Sliač vo Zvolenskom okrese. Pre TASR to uviedla manažérka marketingu kúpeľov Marcela Grácová.



Dodala, že na Veľký piatok pripravili omše pre všetkých, ktorým táto súčasť Veľkej noci nemôže chýbať. Sobotu (30. 3.) v kúpeľoch venujú tradíciám. Od 14.00 do 18.00 h bude zdobenie kraslíc a pletenie veľkonočných korbáčov. "Biela sobota je stále dňom pôstu, večer tak bude pre kúpeľných hostí a aj verejnosť koncert vážnej hudby v podaní Dámskeho komorného tria," objasnila. V nedeľu (31. 3.) organizujú veľkonočné hodovanie, začne sa od 17.00 h. "Aj minulý rok naši hostia ocenili toto podujatie. Je to príležitosť stretnúť sa s rodinou a bez príprav si vychutnať lahodné chody jedál v ich spoločnosti," zdôraznila. Podľa nej to bude so sprievodom tradícií na tanieri a aj prostredníctvom hudobno-tanečného programu. Súčasťou atmosféry je podľa nej aj veľkonočná výzdoba v areáli kúpeľov.



Grácová pripomenula, že o veľkonočné pobyty v kúpeľoch bol tento rok záujem. "Pre hostí sme mali pripravenú ponuku kúpeľných pobytov. S tými pokračujeme aj v apríli," poznamenala.



V Sliači mali vlani vyššiu návštevnosť kúpeľných hostí s prenocovaním ako rok predtým. Informoval o tom riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch. V roku 2023 to bolo 6388 ľudí, ktorí u nich strávili spolu 66.626 nocí. V roku 2022 zaznamenali v štátnych kúpeľoch na strednom Slovensku 5905 hostí a 56.708 prenocovaní.



Kúpele sú vďaka liečivej minerálnej vode s vysokým obsahom CO2 určené na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Špecializujú sa však aj na liečbu viacerých zdravotných komplikácií. Sú to napríklad indikácie pohybového aparátu, ženských chorôb, onkologických ochorení aj postcovidového syndrómu.