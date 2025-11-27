< sekcia Regióny
V Sliači ukončili protipovodňové činnosti, bariéry hasiči odstránili
Voda zaplavila intravilán mesta, časť za traťou a okolie Sielnického potoka. Vytopilo aj letisko Sliač.
Autor TASR
Sliač 27. novembra (TASR) - Hasiči v Sliači vo Zvolenskom okrese vo štvrtok ukončili svoje protipovodňové činnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková.
Dodala, že odstránili protipovodňové bariéry. Na mieste boli traja príslušníci HaZZ s jedným kusom techniky. Situácia v meste je podľa hasičov stabilizovaná.
Ministerstvo dopravy (MD) SR uviedlo, že dočasné vyňatie zo spoplatnenia rýchlostnej cesty R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou od polnoci neplatí. „Ak chcú vodiči tento úsek využiť, potrebujú mať platnú diaľničnú známku,“ priblížila hovorkyňa MD Petra Poláčiková.
Rezort dopravy v stredu (26. 11.) pre mimoriadnu situáciu v okolí Sliača vyňal R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou zo spoplatnenia.
V meste v stredu (26. 11.) vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Voda zaplavila intravilán mesta, časť za traťou a okolie Sielnického potoka. Vytopilo aj letisko Sliač.
