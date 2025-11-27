Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Regióny

V Sliači ukončili protipovodňové činnosti, bariéry hasiči odstránili

.
Na snímke hasiči a vrecia s pieskom na zaplavenej ceste v kúpeľnom meste Sliač v stredu 26. novembra 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Voda zaplavila intravilán mesta, časť za traťou a okolie Sielnického potoka. Vytopilo aj letisko Sliač.

Autor TASR
Sliač 27. novembra (TASR) - Hasiči v Sliači vo Zvolenskom okrese vo štvrtok ukončili svoje protipovodňové činnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková.

Dodala, že odstránili protipovodňové bariéry. Na mieste boli traja príslušníci HaZZ s jedným kusom techniky. Situácia v meste je podľa hasičov stabilizovaná.

Ministerstvo dopravy (MD) SR uviedlo, že dočasné vyňatie zo spoplatnenia rýchlostnej cesty R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou od polnoci neplatí. „Ak chcú vodiči tento úsek využiť, potrebujú mať platnú diaľničnú známku,“ priblížila hovorkyňa MD Petra Poláčiková.

Rezort dopravy v stredu (26. 11.) pre mimoriadnu situáciu v okolí Sliača vyňal R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou zo spoplatnenia.

V meste v stredu (26. 11.) vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Voda zaplavila intravilán mesta, časť za traťou a okolie Sielnického potoka. Vytopilo aj letisko Sliač.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom