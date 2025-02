V Slovenskej filharmónií sa predstaví klavirista Piotr Sałajczyk

Bratislava 24. februára (TASR) - Tretí Klavírny recitál je na programe Slovenskej filharmónie (SF) v utorok 25. februára. V Malej sále bratislavskej Reduty sa predstaví poľský klavirista Piotr Sałajczyk. "Pedagóg, korepetítor, organizátor hudobných podujatí a najmä zanietený interpret hudby poľského romantizmu," približuje Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF umelca, ktorý milovníkom klavírnej literatúry ponúkne výber z diel Franza Schuberta, Karola Szymanowského, Johannesa Brahmsa a Georga Gershwina.



Na úvod večera zaznie posledná klavírna sonáta Franza Schuberta Sonáta č. 21 B dur, D 960. "Spolu so Sonátou c mol, D 958 a Sonátou A dur, D 959 tvoria trilógiu, ktorú skladateľ napísal za krátky čas v roku 1828. Tlačou vyšli tieto sonáty až jedenásť rokov po autorovej smrti," uvádza filharmónia k trilógii, ktorá je v súčasnosti považovaná za jeden z vrcholov sonátovej tvorby.



Piotr Sałajczyk do programu zaradil Šeherezádu Karola Szymanowského, jedného z najuznávanejších poľských skladateľov. "Šeherezáda je súčasťou klavírneho cyklu Masky, op. 34, ktorý skladateľ zložil medzi rokmi 1915 - 1916, inšpirovaný zahraničnými cestami. Hudobný portrét perzskej princeznej Šeherezády, rozprávačky slávnych príbehov Tisíc a jedna noc, vyniká premenlivosťou hudobných nálad," opisuje SF.



V interpretácii Piotra Sałajczyka zaznie aj Rapsódia, op. 79 č. 2 Johannesa Brahmsa. "Koncert uzavrú Tri prelúdiá Georga Gershwina z roku 1926, ktoré sú krásnym príkladom vplyvu jazzovej hudby v klasickom prostredí. Gershwin sám dielo nahral v roku 1928 pre Columbia Records," uzatvára filharmónia.