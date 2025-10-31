< sekcia Regióny
V Slovenskej filharmónii zaznejú premiéry slovenských skladateľov
Na prvom novembrom koncerte bude orchester SF a SFZ v rámci festivalu Nová slovenská hudba premiérovať diela slovenských autorov Lukáša Borzíka a Ľuboša Bernátha.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Orchester Slovenská filharmónia (SF) a Slovenský filharmonický zbor (SFZ) pod vedením zbormajsterky Petry Torkošovej sa v piatok 7. novembra predstavia pod taktovkou Ondreja Olosa, stáleho hosťujúceho dirigenta SF. V jeho naštudovaní zaznejú v Koncertnej sieni bratislavskej Reduty dve diela slovenských skladateľov v premiére - Symfónia č. 2 Vialucis pre miešaný zbor a veľký orchester Ľuboša Bernátha a symfónia pre soprán, tenor, zbor a orchester Matka, Lukáša Borzíka.
Ako ďalej informuje tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova, koncert so začiatkom o 19.00 h otvorí 33. ročník festivalu Nová slovenská hudba, ktorý potrvá v Bratislave do 14. novembra. Sólistami večera budú sopranistka Hilda Gulyásová a tenorista Matúš Šimko.
Filharmónia avizuje svojím návštevníkom aj predkoncertné stretnutie o 18.15 h vo foyeri SF. „Zaujímavý, vysvetľujúci a inšpiratívny rozhovor so skladateľmi a dirigentom o tom, čo si vypočujete na koncerte, bude viesť dramaturg Slovenskej filharmónie Juraj Bubnáš,“ dodáva Tolstova.
Na prvom novembrom koncerte bude orchester SF a SFZ v rámci festivalu Nová slovenská hudba premiérovať diela slovenských autorov Lukáša Borzíka a Ľuboša Bernátha. „Sú to dve vokálno-inštrumentálne diela pre veľký orchester a zbor. S Lukášom Borzíkom sme už spolupracovali na viacerých projektoch, teším sa na to, pretože jeho hudba je hĺbavá, kontemplatívna. Ľuboš Bernáth sa taktiež venuje viac duchovnej tematike,“ hovorí Ondrej Olos.
Filharmónia približuje, že Ľuboš Bernáth sa v symfónii Vialucis nechal inšpirovať novozákonnými textami z mystickej jánovskej tradície, úryvky z Evanjelia podľa Jána a Jánovho zjavenia necháva zaznieť v latinčine. „Lukáš Borzík v symfónii Matka zhudobňuje text v slovenčine, v sérii dvanástich modlitieb k Márii za dvanásť cností ticha,“ dodáva SF.
