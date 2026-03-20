V Slovenskej filharmónii zaznie filmová hudba v naštudovaní R. Štúra
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) aj v 77. sezóne zaradila do programu Koncerty filmovej hudby. Druhý z nich si milovníci filmovej hudby vypočujú v piatok a tretí v sobotu 21. marca. Populárny program s názvom Hudba (nielen) z oscarových filmov zaznie v naštudovaní Rastislava Štúra. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.
Program koncertov filmovej hudby je zostavený z hudobných ukážok svetových filmov, ktorých autormi sú najznámejší skladatelia tohto žánru. Hudobné ukážky mapujú filmový svet od 60. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Zaznie hudba Hansa Zimmera, Johna Williamsa, Jamesa Hornera, Elmera Bernsteina, Johna Barryho a ďalších. Návštevníci filmových koncertov sa prostredníctvom hudby ocitnú v hitoch strieborného plátna, ako Sedem statočných, Poklad na Striebornom jazere, Tanec s vlkmi, Čeľuste, Mission Impossible, Titanic, Pán prsteňov či Harry Potter.
Filmová hudba je súčasťou koncertnej ponuky SF od roku 2010, kedy s touto myšlienkou prišiel práve dirigent Rastislav Štúr. „Dramaturgiou tohtoročných koncertov 16. raz privedieme do Koncertnej siene Slovenskej filharmónie publikum všetkých vekových kategórií,“ uzatvára filharmónia.
