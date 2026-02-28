< sekcia Regióny
V Slovenskej Filharmónii zaznie orchester VŠMU pod taktovkou Olosa
V bratislavskej Redute sa tak budú opäť prezentovať mladí talentovaní umelci.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v Bratislave a Slovenská filharmónia (SF) pokračujú aj v tomto roku v spolupráci na projekte, ktorý patrí k najvýznamnejším reprezentatívnym udalostiam školy. Symfonický orchester VŠMU sa v Koncertnej sieni SF predstaví v pondelok 2. marca o 18.00 h v rámci cyklu Junior. TASR o tom informovala manažérka komunikácie VŠMU Lucia Gertli.
V bratislavskej Redute sa tak budú opäť prezentovať mladí talentovaní umelci. „Prísľubom výnimočného umeleckého večera je vôbec prvá spolupráca VŠMU s renomovaným dirigentom Ondrejom Olosom, absolventom Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne,“ uvádza organizátor ku koncertu pod vedením dirigenta, ktorý v súčasnosti pôsobí v Národnom divadle Brno a v Slovenskom národnom divadle (SND) a pravidelne hosťuje aj na zahraničných scénach. Od aktuálnej sezóny zastáva post stáleho hosťujúceho dirigenta Slovenskej filharmónie. „Prvá spolupráca s Ondrejom Olosom prináša študentom nový intepretačný impulz,“ poznamenáva škola k známemu dirigentovi.
Ako sólistky sa predstavia dve výrazné mladé osobnosti Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU - speváčka Liubov Ostrovska (trieda Petra Mikuláša, Katedra spevu HTF VŠMU) a klaviristka Irodakhon Shamsieva (trieda Jakuba Čižmaroviča, Katedra klávesových nástrojov HTF VŠMU).
Dramaturgia koncertu podľa organizátorov spája slovenskú a svetovú hudbu v netradičnom poradí. Večer otvorí významné dielo slovenskej symfonickej tvorby 20. storočia - Symfónia č. 3 B dur, op. 17b „Malá symfónia“ od Alexandra Moyzesa, ktorá zaznie ako príspevok k hodnotovej prezentácii slovenskej hudby. Nasledovať bude Eccomi in lieta vesta, ária Guilietty z prvého dejstva opery Kapuletovci a Montekovci od Vincenza Belliniho, jedného z kľúčových diel talianskeho belcanta.
Záver večera bude patriť Koncertu pre klavír a orchester č. 2 F dur, op. 102 od Dmitrija Šostakoviča. „Strhujúcemu dielu, ktoré ponúka priestor na prezentáciu technickej virtuozity sólistky aj celého orchestra a veľkolepo zavŕši pestrú dramaturgiu koncertu,“ poznamenávajú organizátori.
Dôležitosť spolupráce VŠMU so SF podčiarkuje rektor školy Martin Šmatlák. Dodáva, že umožňuje študentom konfrontovať svoje umelecké kvality s profesionálnym hudobným prostredím a zároveň predstaviť výsledky akademického vzdelávania na prestížnej koncertnej scéne na Slovensku. „Verejná prezentácia Symfonického orchestra VŠMU je dôkazom vysokej úrovne mladého interpretačného umenia aj pedagogického zboru na našej škole a prirodzene tak patrí k vrcholom koncertnej sezóny VŠMU,“ uzavrel Šmatlák.
