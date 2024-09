V Slovenskej Vsi odhalili bustu biskupa a martýra Štefana Barnáša

Slovenská Ves 11. septembra (TASR) - V obci Slovenská Ves v Kežmarskom okrese nedávno odhalili bustu Štefana Barnáša, biskupa, väzňa svedomia a martýra, ktorý zomrel v roku 1964. Pri tejto príležitosti sa tam konala aj spomienka spojená so svätou omšou. Informoval o tom historik Ústavu pamäti národa František Neupauer.



"Homíliu predniesol tamojší rodák, dekan Jozef Siska. Poukázal na životný odkaz Barnáša i na nepretržité pripomínanie si jeho svedectva života a mučeníckej smrti v exile hneď po jeho smrti a po páde komunistického totalitného režimu aj na Slovensku," uviedol Neupauer. Objasnil, že väznený biskup Barnáš mal možnosť verejne pôsobiť ako biskup i slúžiť sväté omše, avšak len za cenu spolupráce s totalitným režimom a zrady vernosti Svätému Otcovi aj sľubu, ktorý zložil pri kňazskej i biskupskej vysviacke. To však odmietol.



Po slávnostnej svätej omši nasledovalo odhalenie a požehnanie spomínanej busty od sochára Jána Frančáka. Sprievodný program doplnila i Veronika Steinová s recitáciou básne Janka Silana z roku 1949. Autor v nej reflektoval vysviacku biskupa Barnáša i obdobie nastupujúceho totalitného režimu. "Podujatím sme vzdali hold Pánu Bohu za dar života a vernosti Mons. Štefana Barnáša katolíckej cirkvi a hrdosť na to, že takýto človek je rodákom z našej goralskej obce," dodala predsedníčka občianskeho združenia Chápať srdcom Sylvia Leščáková.