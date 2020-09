V Slovenskom Grobe si prídu na svoje milovníci husaciny či pečienky

Bratislava 5. septembra (TASR) – Milovníci dobrého jedla si v sobotu v Slovenskom Grobe v okrese Pezinok prídu opäť na svoje. Koná sa tam totiž 20. ročník Dňa otvorených dverí (DOD) Cechu husacinárov, ktorý poukazuje na 100-ročnú tradíciu pečenia husí v tejto obci v Bratislavskom kraji. Podujatím sa zároveň otvára sezóna husacích hodov.



"Do chrumkava upečené husi, lahodná pečienka a slávne grobské lokše sú pripravované podľa prastarých receptov. Počas podujatia môžete ochutnať aj skvelé víno od regionálnych vinárov," približujú organizátori.



Cech husacinárov Slovenského Grobu združuje osem prevádzok, ktoré majú snahu udržať kvalitu a dobré meno husaciny. Pre návštevníkov budú prevádzky otvorené do 21.00 h, bližšie informácie sú na webovej stránke cechhusacinarov.sk.



Vinice Malokarpatského regiónu patria v sobotu vínam z vinohradov, pre návštevníkov sa otvoria už po dvanásty raz. Počas podujatia ponúkne 74 vinárov svoje vína vo viniciach od Rače cez Svätý Jur, Limbach, Pezinok, Šenkvice a Modru. Okrem vína však ponúknu aj frizzante, hroznový mušt či burčiak, ale aj hrozno a domáce špeciality. Vinice Malých Karpát budú otvorené budú otvorené do 19.00 h.