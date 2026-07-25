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V Slovenskom krase otvorili trasu z Rozložnej na Koniarsku planinu
Okolie obce Rozložná v okrese Rožňava patrilo v minulosti do ochranného pásma Národného parku Slovenský kras, na území platil druhý stupeň ochrany.
Autor TASR
Rozložná 25. júla (TASR) - V Slovenskom krase v sobotu slávnostne otvorili novú turistickú trasu, ktorá vedie z obce Rozložná na Koniarsku planinu. Turistická trasa vznikla ako reakcia na nedávnu zonáciu národného parku, po ktorej zostala obec od planiny odrezaná. Pre TASR to uviedla Emília Malacká z občianskeho združenia (OZ) Rozložná, ktoré za vznikom trasy stojí.
Okolie obce Rozložná v okrese Rožňava patrilo v minulosti do ochranného pásma Národného parku Slovenský kras, na území platil druhý stupeň ochrany. Po zonácii, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom roka 2024, je okolie dediny zaradené do najvyššieho, piateho stupňa ochrany. „Na tomto území neexistovali žiadne oficiálne značené turistické trasy, obec Rozložná tak ostala od tohto územia úplne odrezaná,“ uviedla Malacká.
V združení sa preto po konzultáciách s miestnou samosprávou a národným parkom rozhodli vypracovať zámer na vybudovanie turisticko-náučného chodníka a cyklotrasy. Po získaní potrebných súhlasov novú turistickú trasu, s dĺžkou viac ako tri kilometre a prevýšením vyše 300 metrov, žltou turistickou značkou vyznačil Klub slovenských turistov.
„Trasa vedie z Rozložnej k priepasti pod Veterníkom, na samotný Veterník, na Rysiu skalu a ďalej pokračuje ku krasovému jazierku Brezovo, kde sa napája na zelenú turistickú značku na hrebeni Koniarskej planiny. Odtiaľ sa dá na jednu stranu pokračovať do sedla Hrádok až k Ochtinskej aragonitovej jaskyni, na druhú stranu sa dá dostať až ku Gombaseckej jaskyni,“ priblížila Malacká s tým, že výstup trvá niečo vyše hodiny.
Projekt novej trasy v Slovenskom krase je financovaný z dobrovoľných príspevkov i verejnej zbierky. V prvej fáze bol vyznačený len turistický chodník, v ďalších by združenie chcelo pokračovať osadením náučných informačných tabúľ či vyznačením novej cyklotrasy. Cieľom projektu je podporiť miestny turizmus a sprístupniť návštevníkom menej známe krásy Slovenského krasu. Združenie chce týmito aktivitami upriamiť pozornosť aj na evanjelickú faru v Rožložnej, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Objekt je súčasne rodným domom pedagóga, historika a publicistu Júliusa Bottu.
Okolie obce Rozložná v okrese Rožňava patrilo v minulosti do ochranného pásma Národného parku Slovenský kras, na území platil druhý stupeň ochrany. Po zonácii, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom roka 2024, je okolie dediny zaradené do najvyššieho, piateho stupňa ochrany. „Na tomto území neexistovali žiadne oficiálne značené turistické trasy, obec Rozložná tak ostala od tohto územia úplne odrezaná,“ uviedla Malacká.
V združení sa preto po konzultáciách s miestnou samosprávou a národným parkom rozhodli vypracovať zámer na vybudovanie turisticko-náučného chodníka a cyklotrasy. Po získaní potrebných súhlasov novú turistickú trasu, s dĺžkou viac ako tri kilometre a prevýšením vyše 300 metrov, žltou turistickou značkou vyznačil Klub slovenských turistov.
„Trasa vedie z Rozložnej k priepasti pod Veterníkom, na samotný Veterník, na Rysiu skalu a ďalej pokračuje ku krasovému jazierku Brezovo, kde sa napája na zelenú turistickú značku na hrebeni Koniarskej planiny. Odtiaľ sa dá na jednu stranu pokračovať do sedla Hrádok až k Ochtinskej aragonitovej jaskyni, na druhú stranu sa dá dostať až ku Gombaseckej jaskyni,“ priblížila Malacká s tým, že výstup trvá niečo vyše hodiny.
Projekt novej trasy v Slovenskom krase je financovaný z dobrovoľných príspevkov i verejnej zbierky. V prvej fáze bol vyznačený len turistický chodník, v ďalších by združenie chcelo pokračovať osadením náučných informačných tabúľ či vyznačením novej cyklotrasy. Cieľom projektu je podporiť miestny turizmus a sprístupniť návštevníkom menej známe krásy Slovenského krasu. Združenie chce týmito aktivitami upriamiť pozornosť aj na evanjelickú faru v Rožložnej, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Objekt je súčasne rodným domom pedagóga, historika a publicistu Júliusa Bottu.