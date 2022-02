V Slovenskom krase sa uskutočňuje 30. zimné sčítanie netopierov

Brzotín 9. februára (TASR) – V poradí 30. zimné sčítanie netopierov sa počas tejto zimy uskutočňuje na území Národného parku (NP) Slovenský kras. Cieľom systematického monitoringu je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov. TASR o tom za Správu NP Slovenský kras informoval Štefan Matis s tým, že doposiaľ sa ochranárom podarilo skontrolovať približne 60 percent plánovaných podzemných priestorov.



"Podľa predbežných výsledkov v skontrolovaných jaskyniach krasu počas tejto zimy hibernuje 15 druhov netopierov v celkovom počte okolo 60.000 jedincov. Vzhľadom na to, že do konca zimy nás čaká ešte kontrola niekoľkých významných zimovísk, predpokladáme, že konečný počet bude o niekoľko tisíc jedincov vyšší a zbohatne aj druhová skladba," priblížil Matis.



Najpočetnejším druhom netopiera je aj počas tohtoročnej zimy večernica malá. Na treťom najväčšom zimovisku týchto netopierov v Európe, ktoré sa nachádza v Slovenskom krase, bolo zaznamenaných približne 55.000 jedincov. Z hľadiska ohrozenosti patria medzi najzaujímavejšie zimujúce druhy podkovár južný, podkovár veľký či lietavec obrovský, ktoré sa v iných pohoriach Slovenska vyskytujú len vzácne.



Odborníci v rámci monitoringu na všetkých doposiaľ skontrolovaných lokalitách zaznamenali i dlhodobo pozorovaný trend poklesu početnosti u troch druhov netopierov, a to netopiera obyčajného, netopiera ostrouchého a uchane čiernej. "Na mnohých miestach, kde sa ešte začiatkom storočia bežne vyskytovali, úplne absentujú alebo sú prítomné vo výrazne nižších počtoch," dodal Matis.



V Slovenskom krase sa prvé zimné sčítanie netopierov konalo v zimnej sezóne 1991/1992. Počas troch desaťročí pravidelne opakujúceho sa monitoringu na území NP odborníci potvrdili výskyt 23 druhov netopierov, ktorých celková početnosť sa pohybuje od 60.000 do 75.000 jedincov.



"Za uplynulých 30 rokov sa tak skontrolovalo viac než 400 jaskýň, priepastí a banských štôlní. Približne 100 týchto lokalít bolo zaradených do pravidelného každoročného sčítania, keďže sa ukázali ako významné z hľadiska pestrej druhovej skladby, výskytu zriedkavých druhov alebo celkovej početnosti hibernujúcich netopierov," poznamenal Matis.