V Slovenskom múzeu dizajnu otvoria expozíciu dizajn.sk
Charakteristickou vlastnosťou novej expozície v Múzeu dizajnu je výstavná dynamika, uviedli organizátori.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - V Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislave otvoria v stredu poobede expozíciu dizajn.sk. Predstavuje kurátorský výber diel slovenského dizajnu 20. a 21. storočia. Tie odhaľujú fragmenty tvorivých procesov a myšlienok autorov, odvíjajúce sa na pozadí doby. Nosným prvkom expozície je výstavný systém zložený zo sústavy upcyklovaných lightboxov, ktoré aj v prenesenom význame osvetľujú diela. Informovalo o tom Slovenské centrum dizajnu (SCD) na svojom webe.
„Charakteristickou vlastnosťou novej expozície v Múzeu dizajnu je výstavná dynamika, vďaka ktorej môžeme v neveľkých priestoroch priebežnou obmenou exponátov prezentovať aj najnovšie akvizície a diela rezonujúce v Národnej cene za dizajn, či reagovať na významné výročia osobností slovenského dizajnu,“ uviedli organizátori. Zároveň podotkli, že sú pripravené komentované prehliadky, diskusie a sprievodné podujatia. Ďalšie kontexty expozície podľa nich doplnia odborné časopisy a publikácie. Podrobnejšie informácie o dielach, osobnostiach aj výrobcoch možno nájsť aj na webe SCD.
„Dizajn na Slovensku je tvorený nekonečným množstvom ‚malých‘ príbehov – ideí, experimentov, rôznych osudov autorov a autoriek či výrobcov, ale aj ľudí, ktorí dizajn používajú, premýšľajú nad ním a žijú s dizajnom. V spleti týchto príbehov sa odrážajú aj príbehy ‚veľké‘ – rytmus doby, hlas spoločnosti a energia priestoru, v ktorom vznikajú. Naša expozícia je pozvánkou k počúvaniu a sledovaniu týchto rozprávaní – veríme, že takto sa história i súčasnosť dizajnu stanú súčasťou ďalších príbehov pre budúcnosť,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa Slovenského centra dizajnu pre odborné záležitosti Silvia Seneši Lutherová.
