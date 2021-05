V Slovenskom múzeu máp si deti opäť môžu vyskúšať i prácu kartografa

Kynceľová 1. mája (TASR) – Vyskúšať si výrobu máp alebo svojho vlastného modelu fiktívnej krajiny si už opäť môžu osobne náštevníci Slovenského múzea máp v obci Kynceľová pri Banskej Bystrici. Umožňuje im nazrieť do sveta geografie a kartografie netradičnými interaktívnymi formami a nájdu tam bohatú minulosť a súčasnosť kartografie na našom území, ako i tradičné a moderné postupy, ktorými sa mapy vytvárajú. TASR o tom informovala Andrea Farkašová, kurátorka Slovenského múzea máp.



"V období, keď k nám návštevníci nemohli pre koronakrízu prísť osobne, sme vytvorili online prehliadky múzea. Takto sme s našimi návštevníkmi zostali stále v kontakte. No teraz sme sa už konečne dočkali toho, kedy môžeme mať múzeum opäť otvorené pre individuálne prehliadky," konštatoval vydavateľ turistických a maľovaných máp a riaditeľ múzea Milan Paprčka.



Múzeum je miestom, kde si každý môže vytvoriť krajinu s pohoriami, dolinami či vzápätí ich premodeluje na tok rieky, ktorý ústí do jazera. Prvý a jediný pieskový model krajiny s rozšírenou realitou na Slovensku je nielen zábavná hra v piesku, ale tiež didaktická pomôcka pri vyučovaní.



"Deťom niekedy nestačí vysvetliť učivo len v triede a kreslením na tabuľu. Učivo si skôr zapamätajú, keď si môžu niečo vyskúšať, chytiť do ruky a vyrobiť. U nás v múzeu majú takých možností niekoľko. Či je to modelovanie krajiny v pieskovom modeli alebo vyskúšanie si práce kartografa. Pomocou originálnych kartografických pomôcok môžu vytvoriť mapu, ako sa robila v minulosti, alebo naučiť sa obsluhovať počítačový program, pomocou ktorého sa vytvára mapa v súčasnosti," priblížila Farkašová.