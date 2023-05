V Slovenskom múzeu máp vystavujú mapy podzemia baní a jaskýň

Kynceľová 1. mája (TASR) – V Slovenskom múzeu máp v Kynceľovej pri Banskej Bystrici otvorili v apríli výstavu venovanú mapám podzemia baní či jaskýň. Návštevníci sa tiež môžu oboznámiť so spôsobom tvorby kartografických diel podzemných priestorov. TASR o tom informovala kurátorka múzea Andrea Farkašová.



"V marci sme ukončili výstavu zameranú na letecké mapy a od apríla sme pre návštevníkov sprístupnili zaujímavé kartografické diela podzemných priestorov a mnoho zaujímavých predmetov týkajúcich sa baníctva a jaskyniarstva," priblížila Farkašová.



Práca jaskyniarov a baníkov patrí medzi najnebezpečnejšie povolania, vo viacerých smeroch je tak nebezpečná aj tvorba máp podzemia. Ako priblížilo múzeum, pri prieskume jaskynných priestorov hrozí zatopenie či nedostatok kyslíka. Výstava v múzeu máp návštevníkom priblíži aj spôsob mapovania jaskýň v minulosti i to, ako sa tvoria jaskynné mapy dnes.



Výstava verejnosti umožní nahliadnuť aj do kartografie baníctva, predstaví však aj banícke predmety a príslušenstvo baníkov. "Ozvláštnením výstavy je aj malá zbierka hornín a minerálov pochádzajúcich najmä zo stredného Slovenska," dodala Farkašová s tým, že viaceré predmety môžu návštevníci vyskúšať či chytiť do ruky.



Slovenské múzeum máp v Kynceľovej približuje prácu kartografov, minulosť či súčasnosť tvorby máp a vývoj mapových diel. Využíva pri tom i technológie či interaktívne modely, a to napríklad pieskový model krajiny s rozšírenou realitou či letecký simulátor. Výstava venovaná mapám podzemia jaskýň či baní potrvá do 30. júna.