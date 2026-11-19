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V Slovenskom národnom múzeu otvorili výstavu Grófkin šatník
Výstavu, ktorej kurátorom je Samuele Briatore, umožnili Archivio Marta Marzotto a Diamante Marzotto, dcéra Marty Marzotto, ktorá sprístupnila matkin archív.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - V Slovenskom národnom múzeu (SNM) otvorili vo štvrtok výstavu Grófkin šatník. Prepája príbeh výraznej osobnosti talianskeho kultúrneho života Marty Marzotto s históriou módy a dizajnu. Prezentuje aj tvorbu významných talianskych módnych a dizajnérskych značiek. Inštalovaná je vo výstavnom priestore Sever v sídelnej budove SNM do 28. februára 2027.
„Predstaví výber odevov, šperkov a doplnkov Marty Marzotto spolu s fotografiami Claudie Sicuranza,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková k výstave, ktorá vznikla pri príležitosti 10. výročia úmrtia výraznej osobnosti talianskeho kultúrneho života.
Marta Marzotto pochádzala zo skromných pomerov, v mladosti pracovala na ryžových poliach a učila sa krajčírskemu remeslu. Neskôr pôsobila ako modelka a módna návrhárka. V roku 1954 sa vydala za grófa Umberta Marzotta z rodiny spojenej s talianskym textilným priemyslom. Bola zberateľkou umenia a múzou maliara Renata Guttusa. Jej šatník, v ktorom sa stretávali prestížne návrhárske mená, charakterizovali farebné kaftany, vzorované tkaniny, výšivky a výrazné šperky. Vyberala si aj látky z ciest a na tvorbe niektorých kaftanov spolupracovala s remeselníkmi v Marrákeši. Vzťah k umeniu vyjadrovala podporou jeho uchovávania. Z jej podnetu vznikol pri milánskom múzeu Poldi Pezzoli Club del Restauro, prostredníctvom ktorého môžu jednotlivci a firmy podporovať reštaurovanie múzejných diel.
Príbeh Marty Marzotto prináša do Bratislavy talianske veľvyslanectvo v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave a nadáciou Fondazione CHANGES, ktorá prepája výskum kultúrneho dedičstva s jeho sprístupňovaním verejnosti. Odborné zázemie tvoria Univerzita Sapienza v Ríme a Filozofická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Vedecká spolupráca spája profesorku Romanu Andó za rímsku univerzitu a profesora Ivana Šušu za UK.
Výstavu, ktorej kurátorom je Samuele Briatore, umožnili Archivio Marta Marzotto a Diamante Marzotto, dcéra Marty Marzotto, ktorá sprístupnila matkin archív. Predmety prešli odborným výskumom a postupne ich sprístupnili širšiemu publiku.
Do projektu vstúpili študenti odboru štúdia módy a kostýmov (Scienze della moda e del costume) na univerzite Sapienza, ktorí Martu Marzotto osobne nepoznali. „K jej životu sa približovali prostredníctvom skúmania predmetov, ich materiálov, spracovania a fotografií. Výstava tak prináša aj príbeh mladých ľudí, ktorí sa učili rozumieť osobnosti cez jej hmotné dedičstvo,“ dodáva k novej výstave SNM.
„Predstaví výber odevov, šperkov a doplnkov Marty Marzotto spolu s fotografiami Claudie Sicuranza,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková k výstave, ktorá vznikla pri príležitosti 10. výročia úmrtia výraznej osobnosti talianskeho kultúrneho života.
Marta Marzotto pochádzala zo skromných pomerov, v mladosti pracovala na ryžových poliach a učila sa krajčírskemu remeslu. Neskôr pôsobila ako modelka a módna návrhárka. V roku 1954 sa vydala za grófa Umberta Marzotta z rodiny spojenej s talianskym textilným priemyslom. Bola zberateľkou umenia a múzou maliara Renata Guttusa. Jej šatník, v ktorom sa stretávali prestížne návrhárske mená, charakterizovali farebné kaftany, vzorované tkaniny, výšivky a výrazné šperky. Vyberala si aj látky z ciest a na tvorbe niektorých kaftanov spolupracovala s remeselníkmi v Marrákeši. Vzťah k umeniu vyjadrovala podporou jeho uchovávania. Z jej podnetu vznikol pri milánskom múzeu Poldi Pezzoli Club del Restauro, prostredníctvom ktorého môžu jednotlivci a firmy podporovať reštaurovanie múzejných diel.
Príbeh Marty Marzotto prináša do Bratislavy talianske veľvyslanectvo v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave a nadáciou Fondazione CHANGES, ktorá prepája výskum kultúrneho dedičstva s jeho sprístupňovaním verejnosti. Odborné zázemie tvoria Univerzita Sapienza v Ríme a Filozofická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Vedecká spolupráca spája profesorku Romanu Andó za rímsku univerzitu a profesora Ivana Šušu za UK.
Výstavu, ktorej kurátorom je Samuele Briatore, umožnili Archivio Marta Marzotto a Diamante Marzotto, dcéra Marty Marzotto, ktorá sprístupnila matkin archív. Predmety prešli odborným výskumom a postupne ich sprístupnili širšiemu publiku.
Do projektu vstúpili študenti odboru štúdia módy a kostýmov (Scienze della moda e del costume) na univerzite Sapienza, ktorí Martu Marzotto osobne nepoznali. „K jej životu sa približovali prostredníctvom skúmania predmetov, ich materiálov, spracovania a fotografií. Výstava tak prináša aj príbeh mladých ľudí, ktorí sa učili rozumieť osobnosti cez jej hmotné dedičstvo,“ dodáva k novej výstave SNM.