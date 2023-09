V Slovenskom raji bojujú ochranári s inváznymi druhmi rastlín

Spišská Nová Ves 21. septembra (TASR) - Počas augusta a septembra pracovníci Správy Národného parku (NP) Slovenský raj aktívne odstraňujú invázne nepôvodné druhy rastlín. Ich rozšírenie zaznamenávajú ochranári najmä v severnej časti územia. Informovala o tom Správa NP na svojej webovej stránke s tým, že ako problémové sa javia najmä tri druhy.



Ide o netýkavku žliazkatú, ktorá sa dostáva do A zóny národného parku v Prielome Hornádu. "Semená netýkavky prichádzajú tokom Hornádu z hornej časti rieky, od obcí Hranovnica, Spišský Štiavnik a Betlanovce. Následne rastlina vyrastá v pobrežných partiách kaňonu, ide po prírodnej stránke o mimoriadne cenné územie," uvádzajú ochranári.



Problémy tiež spôsobuje zlatobyľ kanadský, ktorý sa vyskytuje na severnom okraji národného parku na hranici so Spišskou kotlinou, v lokalitách Čingov, Ďurkovec, Podlesok. Rastie na neobhospodarovaných plochách, rumoviskách, veľmi častý je v okolí ciest a v priemyselných areáloch v okolí Spišskej Novej Vsi. Tento druh podľa Správy NP v poslednom čase rýchlo expanduje na veľké plochy a vytláča pôvodné rastlinné spoločenstvá.



Treťou problémovou rastlinou je pohánkovec japonský, ktorý rastie v skupinách a tie sa každým rokom zväčšujú. Dosahuje výšku až okolo tri metre.



"Invázne druhy rastlín majú potenciál rýchleho šírenia a vytláčania pôvodných druhov. V národnom parku a hlavne v prísne chránených častiach by sme nemali dopustiť ich rozšírenie. Preto buďme starostliví a likvidujme tieto rastliny na svojich pozemkoch. Odstraňovanie je potrebné pred dozretím semien a ich rozšírením po okolí," dodáva Správa NP.