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V Slovenskom raji otvorili chodník venovaný životu starých Slovanov
Podľa starostky Smižian Miroslavy Szitovej je vybudovanie náučného chodníka prvým krokom k vytvoreniu rozsiahlejšieho Archeoparku Čingov.
Autor TASR
Smižany 7. novembra (TASR) - V lokalite Čingov v Slovenskom raji v sobotu slávnostne otvorili nový náučný chodník Hradisko Čingov I, ktorý návštevníkom priblíži život starých Slovanov. Súčasťou projektu sú rekonštrukcie historických stavieb, tematické zastavenia aj prvky rozšírenej reality. Ako TASR informovali z krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT), na jeho realizáciu prispel Košický samosprávny kraj (KSK) prostredníctvom programu Terra Incognita sumou 55.000 eur.
Nový chodník vznikol v jednej z najzachovalejších archeologických lokalít na Spiši. Návštevníci si budú môcť pozrieť drevené opevnenie s palisádou a lávkou či vernú kópiu slovanskej obytnej zemnice. Prostredníctvom smartfónov budú dostupné aj trojrozmerné modely historických objektov a archeologických nálezov.
Jednotlivé zastavenia chodníka priblížia spoločenské usporiadanie, architektúru, remeslá, poľnohospodárstvo, vojenskú organizáciu či duchovný život Slovanov v predveľkomoravskom a veľkomoravskom období. Súčasťou bude aj prezentácia archeologického výskumu lokality. Východiskovým bodom trasy je vstupný informačný priestor s mapou a základnými informáciami.
Podľa starostky Smižian Miroslavy Szitovej je vybudovanie náučného chodníka prvým krokom k vytvoreniu rozsiahlejšieho Archeoparku Čingov. „Chceme, aby archeológia bola živou a zrozumiteľnou súčasťou nášho regiónu pre každého,“ uviedla. Riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková očakáva, že projekt prispeje k rozvoju cestovného ruchu a predĺženiu pobytu turistov na Spiši. „Okolie Čingova navyše ukrýva poklady svetového formátu. Výlet na hradisko určite spojte s prechádzkou na Tomášovský výhľad, návštevou Prielomu Hornádu či historického centra Spišskej Novej Vsi,“ uviedla Vargová Jurková. Náučný chodník bude verejnosti prístupný celoročne.
Nový chodník vznikol v jednej z najzachovalejších archeologických lokalít na Spiši. Návštevníci si budú môcť pozrieť drevené opevnenie s palisádou a lávkou či vernú kópiu slovanskej obytnej zemnice. Prostredníctvom smartfónov budú dostupné aj trojrozmerné modely historických objektov a archeologických nálezov.
Jednotlivé zastavenia chodníka priblížia spoločenské usporiadanie, architektúru, remeslá, poľnohospodárstvo, vojenskú organizáciu či duchovný život Slovanov v predveľkomoravskom a veľkomoravskom období. Súčasťou bude aj prezentácia archeologického výskumu lokality. Východiskovým bodom trasy je vstupný informačný priestor s mapou a základnými informáciami.
Podľa starostky Smižian Miroslavy Szitovej je vybudovanie náučného chodníka prvým krokom k vytvoreniu rozsiahlejšieho Archeoparku Čingov. „Chceme, aby archeológia bola živou a zrozumiteľnou súčasťou nášho regiónu pre každého,“ uviedla. Riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková očakáva, že projekt prispeje k rozvoju cestovného ruchu a predĺženiu pobytu turistov na Spiši. „Okolie Čingova navyše ukrýva poklady svetového formátu. Výlet na hradisko určite spojte s prechádzkou na Tomášovský výhľad, návštevou Prielomu Hornádu či historického centra Spišskej Novej Vsi,“ uviedla Vargová Jurková. Náučný chodník bude verejnosti prístupný celoročne.