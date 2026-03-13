< sekcia Regióny
V Slovenskom raji sčítavali turistov. Kedy ich chodí najviac?
Autor TASR
Spišská Nová Ves 13. marca (TASR) - V Slovenskom raji v uplynulom období sčítavali turistov. Správa Národného parku (NP) Slovenský raj informovala, že hoci bolo počas zimného sčítania pekné, slnečné počasie, návštevníkov jednotlivých lokalít bolo podstatne menej ako v lete.
Tradičné zimné sčítavanie sa konalo na celom území Slovenského raja. Spolu s dvoma letnými sčítaniami je hlavným zdrojom dát pre výpočet návštevnosti NP. „V deň sčítania vyšlo teplé, slnečné počasie. Zároveň prebiehali jarné prázdniny v Košickom a Prešovskom kraji. Najväčšiu návštevnosť - 266 osôb, sme podľa očakávaní zaznamenali v lyžiarskom stredisku Vernár - Studničky. V tomto prípade nešlo o turistov, ale o lyžiarov, ktorí si prišli užiť jarnú lyžovačku. Na druhom mieste sa umiestnil Tomášovský výhľad, ktorý si za cieľ svojej vychádzky vybralo 189 výletníkov,“ konkretizovala Správa NP.
Známe rokliny prilákali podstatne menej turistov. Do najnavštevovanejšej Suchej Belej, ktorá počas silných letných víkendov pravidelne prekonáva hranicu 1000 návštevníkov denne, sa v deň sčítavania vybralo iba 22 ľudí. V ostatných roklinách to bolo ešte menej. „Roklinu Veľký Sokol absolvoval iba jeden turista a na rázcestí v Kyseli, z ktorého vedú rokliny Veľký a Malý Kyseľ, sme nestretli nikoho,“ dodáva Správa NP. Spomedzi ďalších obľúbených cieľov ochranári spomenuli známu vodnú nádrž Blajzloch, ku ktorej sa vybralo 24 návštevníkov alebo náučný chodník Smižianska Maša - Čingov, ktorým sa rozhodlo prejsť 64 ľudí.
„Ak na turistike obľubujete pokoj a súkromie, aktuálne obdobie je pre návštevu NP Slovenský raj ako stvorené. Čakanie v radoch turistov nehrozí ani na najfrekventovanejších trasách,“ pozývajú ochranári. Pripomínajú však, že hlavne v roklinách môžu byť niektoré úseky ešte zľadovatené. Turistov preto vyzývajú, aby nezabúdali na primeraný výstroj, hlavne vysokú nepremokavú obuv a protišmykové návleky s hrotmi. Od Veľkej noci v prípade priaznivého počasia Správa NP opäť očakáva postupný nárast návštevnosti.
