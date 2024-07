V Slovenskom raji sprístupnili verejnosti dve menšie jaskyne

Spišská Nová Ves 22. júla (TASR) - V Slovenskom raji nedávno verejnosti sprístupnili dve menšie jaskyne. Informáciu o tom zverejnili vo Vestníku vlády SR. Riaditeľ Správy Národného parku (NP) Slovenský raj Tomáš Dražil pre TASR uviedol, že ide o menšie útvary v lokalite Čingov.



"Zo zákona o ochrane prírody je zakázané vstupovať do jaskýň okrem tých, ktoré sú otvorené pre verejnosť. Na Slovensku ich je 12 známych, v NP Slovenský raj máme len Dobšinskú ľadovú jaskyňu, to sú tie, kde sa vyberá vstupné. Aby však mali návštevníci možnosť spoznať aj nejaké iné jaskyne, už viac ako desať rokov funguje program, v rámci ktorého sa umožní na návrh Slovenskej správy jaskýň (SSJ) návštevníkom vstúpiť do niektorých jaskynných útvarov," vysvetlil Dražil. Ide podľa neho väčšinou o jaskyne v blízkosti turistických chodníkov, kde nie je dôvod ochrany prírody, nie sú tam napríklad bohaté populácie netopierov či iná vzácna fauna.



Zoznam verejnosti voľne prístupných jaskýň zverejňuje SSJ, v Slovenskom raji je ich niekoľko, napríklad Biela jaskyňa v katastri Letanoviec či Jaskyňa v Havranej skale pri Stratenej, Zelená jaskyňa v katastri Dobšinej a ďalšia je podľa Dražila aj na Kláštorisku v Kláštornej rokline. "Tento rok k nim pribudli práve tieto dve malé skalné diery na Čingove. Ide o takú príjemnú alternatívu pre návštevníkov, vďaka tomu môžu pri prechode po turistickej trase vidieť aj niečo nové," dodal Dražil.



Vo vestníku sa uvádza, že za verejnosti voľne prístupné jaskyne vyhlásili na základe ustanovenia Okresného úradu v Košiciach prírodné pamiatky Skalná diera v Čingove 1 a Skalná diera v Čingove 2. Nachádzajú sa v katastrálnom území obce Spišské Tomášovce. S návrhom na ich sprístupnenie prichádza podľa Dražila SSJ, ktorá takéto útvary aj cielene vyhľadáva. K ich sprístupneniu sa následne z pohľadu ochrany prírody vyjadruje aj príslušná správa NP.



Čingov sa nachádza na severnom okraji Slovenského raja. Jedno z najväčších turistických centier v NP je zároveň východiskovým bodom na viacero turistických trás, napríklad smerom na Tomášovský výhľad, Kláštorisko či Prielom Hornádu.