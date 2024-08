V Slovenskom raji zrekonštruovali historickú studňu na Glaci

Spišská Nová Ves 18. augusta (TASR) - V Slovenskom raji sa podarilo obnoviť historickú studňu. Nachádza sa na planine Glac, ktorá je jednou z významných križovatiek turistických trás v národnom parku (NP) a ide tiež o významné historické miesto. Informoval o tom riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil s tým, že projekt sa podarilo zrealizovať vďaka dotácii v spolupráci s občianskym združením (OZ) Zelená hora.



"Nejde o takú klasickú studničku. Je to vykopaná studňa pri horárni, ktorá bola veľmi známa, a súvisí so začiatkami sprístupňovania národného parku. Miestny horár totiž pomáhal prvým pionierom - objaviteľom prejsť územím. Prvá roklina, ktorú prešli aj za jeho pomoci, bola práve roklina Veľký Sokol. Je to významné miesto," objasnil Dražil.



Už pred nástupom turistického ruchu viedla planinou stará furmanská cesta spájajúca región Spiš s Gemerom, tzv. Glacká cesta. Okrem horárne a studne tam bol aj takzvaný alaš, kde sa prepriahali kone furmanov. V súčasnosti už rozvaliny týchto stavieb zakrýva vegetácia. "Sme radi, že sa nám podarilo obnoviť aspoň tú studňu a zachovať ju v tom historickom vzduchu. Zároveň je funkčná, voda zatiaľ nie je pitná, ale dá sa vytiahnuť a turisti sa môžu osviežiť, oddýchnuť si," dodal Dražil.



Posledná oprava zvršku studne na Glaci prebehla ešte v roku 2000. Odvtedy sa jej stav opäť výrazne zhoršil. Z grantových prostriedkov Nadácie ČSOB studňu zrekonštruovali do historicky vernej podoby. Použili pritom drevo z červeného smreka pre väčšiu trvácnosť a vyčistili dva metre nánosov. Okrem blata tam našli aj konzervy či plechovky. Aktuálne má studňa hĺbku desať metrov a voda sa nachádza v troch metroch. Umiestnili do nej aj rumpál a vedro.



Zhotoviteľom stavby bolo OZ Zelená hora. Okrem rekonštrukcie samotnej studne k nej vyrobili a osadili aj dve lavičky a informačnú tabuľu v slovenskom a anglickom jazyku, ktorá približuje históriu tohto miesta. Združenie tam nad rámec projektu vytvorilo aj vernú kópiu historického turistického smerovníka zo 60. rokov minulého storočia.